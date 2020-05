Córka Gwyneth Paltrow skończyła 16 lat. Apple to kopia mamy

"Nie wierzę, że piszę te słowa, ale... Szczęśliwej słodkiej szesnastki, moja kochana dziewczynko!" - napisała w czwartek, 14 maja, na Instagramie Gwyneth Paltrow. Dumna mama pokazała kilka zdjęć swojej nastoletniej córki i nie szczędziła jej ciepłych słów

Gwyneth Paltrow bardzo dba o prywatność swojej córki /Bertrand Rindoff Petroff /Getty Images

"Jesteś światłem mojego serca, jesteś czystą radością. Jesteś wściekle inteligentna i masz najlepsze, najbardziej wyrafinowane i genialne poczucie humoru" - napisała o Apple gwiazda. Gwyneth wyznała też, że macierzyństwo przyniosło jej wiele wspaniałych momentów. "Uwielbiam nasze nocne pogawędki (...). To niesamowite szczęście być twoją mamą, piękna i wspaniała kobieto. Dziękuję, że mnie wybrałaś" - napisała.



Aktorka zasugerowała też, że miała plany na zorganizowanie hucznej imprezy, ale pokrzyżowała je pandemia. I że gdyby nie ona, ten dzień wyglądałby zupełnie inaczej. "Jest mi bardzo przykro, że właśnie te urodziny obchodzisz w takich okolicznościach, ale ty ze wszystkiego wyciągasz to, co najlepsze" - podsumowała Paltrow.

Do życzeń dla Apple Martin, której ojcem jest lider zespołu Coldplay Chris Martin, dołączyły inne gwiazdy. "Szczęśliwej szesnastki. Kocham cię!" - napisała Kate Hudson. "Wspaniała dziewczyna, w środku i na zewnątrz. Piękne przesłanie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mamy i jej pięknej córki" - dodała Elle MacPherson.



Sympatii dla Apple nie kryła też Kate Bosworth. "Nie mogę uwierzyć, że to już szesnastka! Co za wspaniała dusza!" - napisała. "Twoje światło oślepia, a serce jest czyste" - skomentowała Cameron Diaz. Do życzeń dołączyły również m.in. Selma Blair, Kate Capshaw, Kelly Rowland i Courtney Love.

Apple Martin urodziła się 14 maja 2004 roku. Jest jednym z najbardziej popularnych dzieci hollywoodzkich gwiazd, na co wskazuje m.in. liczba zapytań w wyszukiwarce Google. Wszystkie informacje o niej, których jest zresztą bardzo niewiele, są natychmiast przechwytywane przez amerykańskie media. To dlatego Gwyneth Paltrow tak bardzo strzeże jej prywatności i rzadko upublicznia jej zdjęcia. Wszystkie konta Apple w mediach społecznościowych są prywatne.