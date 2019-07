Córka Grażyny Błęckiej-Kolskiej i Jana Jakuba Kolskiego zginęła w wypadku. Mija pięć od tej tragedii

Mija pięć lat od wypadku, w którym zginęła Zuzanna Kolska, córka aktorki Grażyny Błęckiej-Kolskiej i reżysera Jana Jakuba Kolskiego. Miała 23 lata.

Grażyna Błęcka-Kolska z córką Zuzanną w 2006 roku AKPA

Do wypadku doszło 24 lipca 2014 roku na ul. Sobieskiego we Wrocławiu. Samochód, który prowadziła Grażyna Błęcka-Kolska uderzył w latarnię i przewrócił się na bok.



Aktorka jechała czerwoną Toyotą Corollą wraz z córką Zuzanną i koleżanką, projektantką Teresą Kopias, do Wrocławia. Padał deszcz. Niespodziewanie samochód wpadł w poślizg, uderzył w latarnię, znak drogowy i przewrócił się na bok.

Grażynie Błęckiej-Kolskiej nic się nie stało, ale jej córka, która siedziała z tyłu, wypadła przez okno. Na miejscu wypadku błyskawicznie pojawiła się pomoc, dziewczyna została przetransportowana do szpitala. Niestety, nie udało się jej uratować. Zmarła na stole operacyjnym. Miała 23 lata.

Zuzanna Kolska studiowała w Londynie na Uniwersytecie Westminsterskim. Pasjonowała się fotografią. Była jedyną córką Grażyny Błęckiej-Kolskiej i Jana Jakuba Kolskiego.



Grażyna Błęcka-Kolska jest aktorką filmową i teatralną. Znana jest z serii filmów "Kogel-mogel" oraz produkcji swojego męża, Jana Jakuba Kolskiego. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach, jak "Wenecja", "Jasminum", "Pornografia", "Jańcio Wodnik", "Historia kina w Popielawach" czy "Grający z talerza".

Jan Jakub Kolski jest cenionym i wielokrotnie nagradzanym reżyserem i autorem scenariuszy. Jego najsłynniejsze filmy to: "Jańcio Wodnik", "Cudowne miejsce", "Pogrzeb kartofla", "Historia kina w Popielawach", Daleko od okna", "Pornografia", "Wenecja", "Ułaskawienie".