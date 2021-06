​Córka Brooke Shields w sukni matki

W 1998 roku Brooke Shields była nominowana do Złotego Globu za rolę w serialu "A teraz Susan". Na gali rozdania tych nagród pojawiła się w jaskrawoczerwonej sukni. 23 lata później ta kreacja znów ujrzała światło dzienne, tyle że przywdziała ją córka aktorki, Rowan. I nie z okazji rozdania nagród tylko... balu kończącego liceum.

Brooke Shields z córką, Rowan /Sonia Moskowitz /Getty Images

"Myślałam, że to była wyjątkowa noc, kiedy byłam nominowana do Złotego Globu i założyłam tę suknię w 1998 roku. Ale nic nie mogło mnie przygotować na to, że moja córka założy ją na bal maturalny. Dumna mama!" - Brooke Shields wyjawiła w swoim najnowszym instagramowym poście.



Do wpisu dołączyła dwa zdjęcia ze swoją córką, wykonane tuż przed balem oraz jedno swoje ze wspomnianej filmowo-telewizyjnej gali z 1998 roku. Na tych fotografiach widać dobitnie, że suknia jest ponadczasowa. Jej minimalistyczny fason, idący w parze z jaskrawą czerwienią, okazał się strzałem w dziesiątkę. Matka i córka nosiły ją jednak w różny sposób - Brooke połączyła ją z narzutką w tym samym kolorze, z kolei Rowan zrezygnowała z tego dodatku i miała odsłonięte ramiona.

Rowan jest pierworodną córką Shields. Jej ojcem jest mąż aktorki - scenarzysta i producent Chris Henchy. Brooke ma z nim jeszcze jedną córkę - o trzy lata młodszą Grier.

W ostatnich dniach również inna gwiazda pochwaliła się kreacją swojej pociechy z balu wieńczącego licealną edukację. Jest nią znana z serialu "Beverly Hills 90210" Jennie Garth. Córka poprosiła ją, by to ona uszyła jej suknię. Garth była wzruszona tą prośbą, bo Lola równie dobrze mogła wybrać się z nią do luksusowego butiku na zakupy. Ostatecznie aktorka stworzyła dla niej klasyczną czarną suknię bez ramiączek z rozcięciem na wysokości uda. "Była taka dumna z tego, że mogła powiedzieć, że to jej mama zrobiła tę suknię specjalnie dla niej" - Garth napisała na Instagramie.