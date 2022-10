Scenariusz filmu "You are so not invited to my bat mitzvah" ("Jesteś bardzo nieproszony/a na moją bat micwę") oparty jest na popularnej powieści dla młodzieży z 2005 roku o tym samym tytule, autorstwa Fiony Rosenbloom.



Adam Sandler w filmie z córkami

Książka opisuje przygotowania nastoletniej Stacy do jej bat micwy (odpowiednik bar micwy chłopców), żydowskiej uroczystości religijnej związanej z wejściem dziewczyny w okres dorosłości, co odbywa się w 12 roku życia. Przy tej okazji Stacy ma nadzieję nawiązać bliższą relację z Andym Goldfarbem, w którym jest zakochana. Ceremonię psują jednak jej apodyktyczni rodzice, ale nie to jest najgorsze.



Zdecydowanie bardziej bolesne jest to, że przyłapuje ona swoją najlepszą przyjaciółkę na pocałunku z Andym. W główną bohaterkę wcieli się 16-letnia córka Adama Sandlera , natomiast jej siostrę Ronnie zagra... druga z córek komika, 13-letnia Sunny. Rola, która przypadła Sandlerowi, nie została jeszcze ujawniona.

Serwis The Blast, który dotarł do dokumentów związanych z projektem, podał, że każda z sióstr zarobi za pracę przy tym filmie po 65 tys. dolarów. Nastoletnie siostry Sandler mogą też liczyć na przywileje, które przysługują dorosłym członkom obsady, tj. dietę w wysokości 60 dolarów dziennie, bilety lotnicze w klasie biznes oraz zakwaterowanie w luksusowym hotelu, o ile zdjęcia będą się odbywały daleko od ich domu.

Film wyprodukuje firma Sandlera, Happy Madison.