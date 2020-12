"Contagion - Epidemia strachu": Steven Soderbergh nakręci sequel?

Słynny thriller science fiction z 2011 roku doczeka się kontynuacji. Zdradził to Steven Soderbergh w najnowszym wywiadzie. Reżyser określił planowany film mianem "filozoficznego" i zapowiedział, że ukaże on temat pandemii z niezupełnie innej strony.

Jude Law w filmie "Contagion - Epidemia strachu" /Collection Christophel /East News

Choć od premiery filmu "Contagion - Epidemia strachu" minęła już niemal dekada, pozostaje on wciąż jedną z najgłośniejszych produkcji podejmujących temat wirusów i epidemii.



W tym roku, co oczywiste, zainteresowanie tytułem gwałtownie wzrosło. Po wybuchu pandemii koronawirusa słynny thriller science-fiction w reżyserii Stevena Soderbergha, którego fabuła skojarzyła się widzom z otaczającą ich rzeczywistością, stał się jednym z najchętniej oglądanych i omawianych w internetowych dyskusjach filmów.

Obraz z 2011 roku opowiadał o tajemniczym wirusie, na skutek zarażenia którym w ciągu kilku tygodni umiera 26 milionów ludzi. Świat ogarnia panika i chaos - zamykane są lotniska, szpitale są drastycznie przeciążone, a coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się głoszone przez rozmaitych populistów teorie spiskowe.

Brzmi znajomo? Podobieństwa łączące wymyśloną przez twórców filmu historię i obecny globalny kryzys epidemiologiczny sprawiły, że o dziele Soderbergha znów jest głośno.

Fanów produkcji z pewnością ucieszy wiadomość, iż wkrótce powstać ma jej kontynuacja. Reżyser filmu "Contagion - Epidemia strachu" poinformował, że wraz ze scenarzystą Scottem Burnsem rozpoczął przygotowania do nakręcenia sequela obrazu.

"Nasz projekt znajduje się obecnie we wczesnej fazie rozwoju. Chcemy znów pochylić się nad tematem epidemii, ale w innym, filozoficznym kontekście. Widzowie będą mogli spojrzeć na te dwie produkcje jak na podzieloną na części całość, ale każda z nich ukaże zagadnienie epidemii i wynikających z niej zagrożeń w zupełnie inny sposób" - wyjaśnił filmowiec w podcaście "Happy Sad Confused".



Szczegółów na temat fabuły i daty premiery nie podał.



Wideo "Contagion - Epidemia strachu": Trailer

W ciągu ostatnich miesięcy zarówno Sorerbergh, jak i członkowie obsady filmu "Contagion - Epidemia Strachu" podzielili się swoimi przemyśleniami na temat pandemii koronawirusa. Reżyser w kwietniu stanął na czele komitetu Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych ds. bezpiecznych praktyk w branży filmowej.

Odtwórcy głównych ról - Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet i Marion Cotillard - wielokrotnie zachęcali fanów do przestrzegania zaleceń ekspertów. W marcu, we współpracy z Columbia University Mailman School of Public Health, aktorzy ci nagrali serię filmików, w których przedstawili poparte badaniami naukowymi dane na temat COVID-19, by "szerzyć rzetelne informacje i pomóc ludziom chronić siebie i swoje społeczności".