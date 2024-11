Conan O'Brien gospodarzem 97. gali rozdania Oscarów

"Jesteśmy zaszczyceni i podekscytowani, że niezrównany Conan O'Brien będzie gospodarzem Oscarów" - napisali w oświadczeniu prezes Akademii Bill Kramer i jej przewodnicząca Janet Yang. "Jest idealną osobą do poprowadzenia światowej celebracji kina dzięki swojemu genialnemu poczuciu humoru, miłości do filmów i doświadczeniu w prowadzeniu programów telewizyjnych na żywo. Jego niezwykła zdolność do nawiązywania kontaktu z publicznością pomoże oglądającym w tym, co Oscary robią najlepiej — uhonorowaniu spektakularnych filmów i filmowców".

97. gala rozdania Oscarów. Kto mógł poprowadzić ceremonię?

Wybór O'Briena może zaskakiwać. Jego imię nie pojawiło się dotychczas w plotkach dotyczących ewentualnych prowadzących przyszłoroczne Oscary. Wiadomo, że Akademia zwróciła się do Jimmy'ego Kimmela, który był gospodarzem 96. gali, z prośbą o powrót. Ten jednak odmówił. Podobnie zrobił komik John Mulaney.

Niektórzy wskazywali na duet Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana. Ten drugi prowadził ceremonię rozdania Oscarów w 2009 roku. Obaj są także gwiazdami "Deadpoola & Wolverine'a", drugiego najbardziej dochodowego filmu 2024 roku. Reynolds stwierdził w rozmowie z "Deadline" na początku listopada, że raczej nie poprowadzi gali w 2025 roku. Dodał, że "kiedyś" chciałby mieć ten zaszczyt z Jackmanem.

Conan O'Brien. Kim jest nowy gospodarz Oscarów?

O'Brien jest żywą legendą telewizji. W latach 1988-1991 był scenarzystą w kultowym programie komediowym "Saturday Night Live". Z kolei od 1991 do 1993 roku pisał odcinki "Simpsonów".

Od 1993 do 2009 roku prowadził swój talk-show "Late Night with Conan O'Brien" dla NBC. W latach 2010-2021 był gospodarzem "Conana" w TBS. Później skupił się na prowadzeniu podcastów. W 2024 roku na platformie streamingowej Max pojawił się "Conan O'Brien Must Go", jego autorski czteroodcinkowy serial podróżniczy.

O'Brien ma także doświadczenie w prowadzeniu telewizyjnych ceremonii. W 2002 i 2006 roku był gospodarzem gali Emmy. W 2014 roku prowadził rozdanie MTV Movie Awards.

97. gala rozdania Oscarów. Kiedy się odbędzie?

97. gala rozdania Oscarów dobędzie się 2 marca 2025 roku. 17 grudnia 2024 roku poznamy shortlisty w 10 kategoriach. Nominacje zostaną ogłoszone 17 stycznia 2025 roku.