Małgorzata Snopkiewicz rozkochała w sobie publiczność

W 1962 roku tłumaczka i pisarka Halina Snopkiewicz wydała książkę dla młodzieży "Słoneczniki". Cieszyła się ona wielkim powodzeniem, była napisana w formie pamiętnika, a jej narratorką była nastolatka. Autorka dedykowała książkę swojej jedynej córce, Małgorzacie. Gdy ta dorosła, poszła na polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas zaproponowano jej rolę w filmie o miłości, który miał być polską odpowiedzią na amerykański melodramat "Love Story" .

Scenariusz do "Con amore" napisała Krystyna Berwińska, której książka pod takim tytułem uzyskała II nagrodę w konkursie wydawnictwa Czytelnik. Autorka opisała historię czworokąta miłosnego, której osią jest miłość pianisty Andrzeja (Mirosław Konarowski) do Ewy (Małgorzata Snopkiewicz), dziewczyny swojego kolegi Grzegorza ( Wojciech Wysocki ). Film miał premierę 24 maja 1976 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Con amore" / materiały prasowe

Obaj młodzi pianiści biorą udział w eliminacjach do konkursu chopinowskiego, a zapatrzony w karierę Grzegorz nie zwraca uwagi na to, że jego dziewczyna choruje - ma guza mózgu. Opiekę nad nią przejmuje Andrzej. Przestaje ćwiczyć do konkursu, nad czym boleje jego nauczyciel muzyki oraz jego córka Zosia (w tej roli Joanna Szczepkowska - pierwszy raz na ekranie), która jest ślepo zakochana w Andrzeju.

Małgorzata Snopkiewicz była jedyną aktorką niezawodową w tym gronie. Choć odbiegała umiejętnościami aktorskimi od reszty obsady, recenzje uzyskała dobre. Widzowie i krytycy zachwycali się jej naturalnością, wdziękiem i pewną dozą nieśmiałości. Tylko jej głos wymagał dubbingu. Użyczyła go bohaterce filmu Jadwiga Jankowska-Cieślak. Film odniósł ogromny sukces, a Małgorzata z dnia na dzień stała się sławna. Wielka kariera nie miała jednak dla niej wielkiego znaczenia. To właśnie dlatego już nigdy więcej nie pojawiła się na ekranach...

Małgorzata Snopkiewicz: Jak potoczyły się jej losy?

Snopkiewicz nigdy nie miała ambicji, by zostać aktorką. Inspirowała się mamą, miała lekkie pióro i doskonale radziła sobie na studiach. Słynna pisarka była dla niej nie tylko inspiracją, ale i przyjaciółką. Niespodziewanie, cztery lata po premierze "Con amore", na gwiazdę filmu spadła informacja o śmierci ukochanej mamy. Halina Snopkiewicz zmarła w 1980 roku, w wieku zaledwie 46 lat. Miała zawał serca.

Zdjęcie Małgorzata Snopkiewicz / materiały prasowe

Małgorzata długo nie mogła uporać się z tą wielką stratą, ale po latach zdołała sobie ułożyć życie. Nie było w nim już jednak miejsca na aktorstwo. Snopkiewicz wyszła za mąż za operatora, Macieja Bugajaka, razem założyli firmę, która zajmuje się produkcją i dystrybucją filmów. Została też mamą. Pytana o to, dlaczego zrezygnowała z występów na ekranie, odpowiadała wprost:

"Dom, dzieci - to najkrótsza odpowiedź" - przyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".



