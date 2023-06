Colin McFarlane ma na swoim koncie udział w dwóch hitach o przygodach człowieka-nietoperza: "Batmanie - Początku" i "Mrocznym Rycerzu" . Wcielił się w nich w komisarza policji, Gilliana B. Loeba (jego bohater zostaje zamordowany przez Jokera w drugim z wymienionych filmów).

Wideo "Mroczny Rycerz" (2008) [trailer]

Colin McFarlane: Dzięki badaniom szybko wykryto u niego raka

W rozmowie z BBC Brytyjczyk opowiadał jednak nie o filmach, a o własnym zdrowiu. Zdradził, że dowiedział się, że ma raka prostaty w grudniu 2022 r., dziewięć miesięcy po zdiagnozowaniu raka prostaty u swojego brata. Obaj wykryli chorobę dzięki badaniu krwi, sprawdzając poziom PSA. Robili to regularnie, gdyż wiedzieli, że muszą się kontrolnie badać, bo ich ojciec chorował na tę przypadłość, a w wielu przypadkach jest ona dziedziczona.

"Należę do grona szczęśliwców, bo wyłapałem to bardzo wcześnie. Dzięki temu chociaż zdiagnozowano u mnie raka prostaty, nie wymagam żadnego leczenia. Jestem regularnie monitorowany - co trzy miesiące sprawdzam PSA, a raz w roku robię badanie rezonansem magnetycznym" - wyjaśnił.

"Jako że jest to bardzo wolno postępujący rak, jestem w najlepszej możliwej pozycji, aby ustalić, jakiego leczenia potrzebowałbym w przyszłości, gdyby kiedykolwiek uznano to za konieczne. Na razie ten scenariusz jest bardzo odległy" - zapewnił.

Mniej szczęścia od niego mieli aktor Dennis Hopper , muzyk Frank Zappa czy prezydent Francji, Francois Mitterrand. Wszyscy oni zmarli z powodu raka prostaty.

McFarlane nagłośnił swoją historię, gdyż bierze udział w kampanii szerzącej wiedzę na temat raka prostaty, organizowanej przez brytyjską fundację Prostate Cancer UK.