Colin Hanks pokazał, jak zrobić maseczkę ochronną

Gdy okazało się, że Tom Hanks pokonał koronawirusa, jego syn odetchnął z ulgą. Wkrótce potem na swoim profilu na Instagramie Colin Hanks opublikował instrukcję, jak zrobić maseczkę z tego, co zazwyczaj ma się pod ręką.

Colin Hanks na premierze filmu "Jumanji: Następny poziom" (2019) /Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Co trzeba mieć, żeby wykonać maseczkę? Colin Hanks twierdzi, że wystarczy chusta, dwa krawaty i dwie elastyczne gumki.

Wykonanie maseczki ochronnej według wytycznych Colina Hanksa nie jest trudnym zadaniem. Nie wymaga umiejętności zszywania czegokolwiek i nie jest czasochłonne. Nie obejdzie się jednak bez Internetu i konta na Instagramie, bo tam właśnie popularny aktor opublikował swój przydatny samouczek.

"Wszystko czego potrzebujesz to jedna chusta, dwa krawaty albo dwie elastyczne gumki" - mówi syn Toma Hanksa, instruując następnie, jak ułożyć chustę na twarzy i umocować ją krawatami, aby cała konstrukcja była zgodna z wymaganiami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Nie zapomina także o uczuleniu internautów na to, aby pamiętali o upraniu maseczki, jak tylko zdejmą ją w domu. Instruktażowy film błyskawicznie zdobywa niemal 80 tysięcy polubień i niemal trzy tysiące komentarzy internautów.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie wciąż rośnie liczba zarażonych, każda wiadomość dotycząca tego, jak się przed zagrożeniem uchronić, jest na wagę złota. Zwłaszcza gdy towarzyszy temu niosąca nadzieję historia o tych, którym udało się pokonać chorobę. A to właśnie wydarzyło się w rodzinie Hanksów.

Ojciec aktora, który wraz z żoną wrócił z Australii do Ameryki pod koniec marca, nie zapomniał podzielić się tą wiadomością ze swoimi fanami.

"Jesteśmy teraz w domu i podobnie jak reszta Ameryki, nadal chronimy się przed wirusem i pamiętamy o społecznej izolacji. Bardzo dziękujemy tym, którzy opiekowali się nami. To ich opieka i wskazówki, pozwoliły nam wrócić do domu. Oboje z Ritą, bardzo to doceniamy" - napisał Tom Hanks w mediach społecznościowych.