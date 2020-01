Colin Farrell zagra Pingwina w nowym filmie o Batmanie

Powiększa się obsada filmu "The Batman", którego premiera zaplanowana została na 25 czerwca 2021 roku. Do Roberta Pattinsona, który wcieli się w postać tytułowego bohatera oraz do grających złoczyńców Paula Dano (Człowiek-Zagadka) i Zoë Kravitz (Kobieta-Kot) dołączył oficjalnie Colin Farrell. Zagra postać Pingwina.

Colin Farrell z pewnością nie będzie przypominał żadnego z poprzednich Pingwinów /Slaven Vlasic /Getty Images

O tym, że Farrell pojawi się w filmie reżyserowanym przez Matta Reevesa, mówiło się już od jakiegoś czasu. Jednak dopiero teraz zostało to potwierdzone na Twitterze przez samego reżysera. "Czy to ty #Oz?" - napisał Reeves w jednym z tweetów, dołączając do niego gif z Farrellem z filmu "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj".



I choć nie padł w nim pseudonim "Pingwin", to można się domyślić, że Oz, to skrócona wersja imienia prawdziwego nazwiska Pingwina - Oswald Cobblepot.



W sieci pojawiły się również zdjęcia z londyńskiego planu filmu, na których widać Farrella w charakteryzacji Pingwina. Każą przypuszczać, że słynny złoczyńca nie będzie przypominał żadnego ze swoich poprzednich ekranowych wcieleń. Nieznane są jednak żadne inne szczegóły.

Farrell zagra rolę, w którą poprzednio wcielił się m.in. Danny DeVito w filmie Tima Burtona "Powrót Batmana". W "The Batman" zobaczymy też Andy'ego Serkisa, który zagra lojalnego lokaja Batmana, Alfreda Pennywortha oraz Jeffreya Wrighta w roli komisarza Gordona. Z projektem wiązani są również John Turturro i Peter Sarsgaard.