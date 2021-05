Colin Farrell: Irlandczyk w Hollywood

31 maja Colin Farrell obchodzi 45. urodziny. Zagrał w blisko 50 filmach fabularnych, na początku lat dwutysięcznych był jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. I mimo zawirowań w życiu prywatnym, ciągle rozwija kolejne projekty.

Colin Farrell /Randy Holmes /Getty Images

Reklama

Sportowy bakcyl

Jest Irlandczykiem. Urodził się 31 maja 1976 roku w Dublinie w rodzinie o sportowych tradycjach. Ojciec i wujek byli piłkarzami, w latach 60. grali w irlandzkim klubie Shamrock Rovers. Farrell jako młody chłopak myślał o podobnej drodze, połknął bakcyla sportu, wiele wskazywało na to, że zajmie się profesjonalną grą w piłkę.



Reklama

W pewnym momencie porzucił to marzenie, zaczęło go ciągnąć w różne strony. Kochał muzykę i taniec, będąc w college'u wziął udział w przesłuchaniu do popularnego boysbandu Boyzone. Szybko zaczął myśleć o aktorstwie.

Na szkołę teatralną namówił go brat, który opłacił mu czesne. Zdał do dublińskiej Gaiety School of Acting, ale przerwał studia. Wszystko dlatego, że w 1996 roku pojawiła się propozycja zagrania w serialu "Ballykissangel" emitowanego na kanale BBC One.

Colin Farrell: Szalone serce 1 / 28 Jeden z pierwszych występów aktora na dużym ekranie i od razu spory sukces (nagroda od Bostońskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych). W rozgrywającej się w latach 70. "Krainie Tygrysów" (2000) Joela Schumachera Farrell zagrał jednego z rekrutów, którzy trafiają na szkolenie tuż przed podróżą do Wietnamu. Źródło: materiały prasowe udostępnij

W tym samym roku zadebiutował na dużym ekranie w "Zniknięciu Finbara" Sue Clayton. Do końca lat 90. pojawił się jeszcze w "Davidzie Copperfieldzie", adaptacji klasycznej powieści Charlesa Dickensa i "Strefie wojny", debiucie reżyserskim Tima Rotha. Ale kariera miała dopiero nadejść.