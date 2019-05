"Cobain: Montage of Heck": Dokument o nieżyjącym liderze Nirvany na Krakowskim Festiwalu Filmowym

W ramach sekcji "Dźwięki muzyki" w Kinie pod Wawelem będzie można zobaczyć dokument o liderze Nirvany, "Cobain: Montage of Heck". Pokaz odbędzie się w poniedziałek, 27 maja, w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Twórca filmu, Brett Morgan jest gościem festiwalu i przewodniczącym jury DocFilmMusic.

Kurt Cobain (1967-1994) podczas koncertu Nirvany - MTV Unplugged 1993 /Frank Micelotta /Getty Images

Plenerowe pokazy sekcji "Dźwięki muzyki" to gratka dla widzów spragnionych dobrej muzyki i dobrego kina. Od poniedziałku do piątku (27-31 maja) na wielkim ekranie pod Wawelem będzie można zobaczyć dokumenty pokazywane w ubiegłych latach w sekcji DocFilmMusic.

Kino pod Wawelem otworzy 27 maja dokument o liderze Nirvany, "Cobain: Montage of Heck" w reżyserii Bretta Morgena.

5 kwietnia 1994 roku lider grupy Nirvana popełnił samobójstwo. Twórcy filmu, którzy jako pierwsi dotarli do pamiątek po Cobainie, próbują w swym dokumencie zmierzyć się z jego legendą artysty. Producentką wykonawczą produkcji jest córka muzyka Frances Bean Cobain, która w dniu samobójczej śmierci ojca miała zaledwie półtora roku. Swego "błogosławieństwa" udzieliła filmowi także wdowa po artyście, Courtney Love, dotychczas niechętna tego rodzaju projektom.

Film po raz pierwszy został wyemitowany pod koniec stycznia 2015 roku, na festiwalu Sundance. 13 listopada 2015 roku ukazała się pośmiertna płyta Kurta Cobaina. "Montage of Heck: The Home Recordings" to ścieżka dźwiękowa do dokumentalnego filmu o życiu i twórczości lidera Nirvany.



Pierwsze spekulacje na temat pośmiertnej solowej płyty Kurta Cobaina pojawiły się przy okazji premiery dokumentu, sam reżyser Brett Morgan wspominał m.in. o kapitalnym, 12-minutowym utworze lidera Nirvany, a także 107 kasetach, przez które trzeba było przekopać się w trakcie tworzenia filmu.

Ścieżka dźwiękowa do "Montage of Heck" składa się z wczesnych nagrań, które pozwalają spojrzeć na proces pracy twórczej Cobaina. Przez krótkie fragmenty utworów, muzycznych eksperymentów, od nagrań demo po ostateczne kawałki, które później pojawiły się na albumach Nirvany. Tytuł wziął się z muzycznej składanki, którą stworzył Cobain na 4-ścieżkowym magnetofonie kasetowym w 1988 roku.

Przypomnijmy, że Kurt Cobain to ikona rocka i grunge'u z lat 90. XX wieku. Popularność przyniosła mu działalność w Nirvanie, z którą to nagrał trzy płyty. Niewątpliwie przełomowym dziełem Cobaina i reszty muzyków było stworzenie albumu "Nevermind", który rozszedł się w nakładzie kilkudziesięciu milionów egzemplarzy, a magazyn "Rolling Stone" umieścił go na 17. miejscu albumów wszech czasów.

Po śmierci Cobaina (muzyk strzelił sobie w głowę 5 kwietnia 1994 roku) grupa zakończyła działalność. Do sprzedaży trafiło kilka wydawnictw Nirvany. Niepublikowane nagrania znalazły się na kompilacji "With The Lights Out".

Brett Morgen jest w tym roku przewodniczącym jury DocFilmMusic na Krakowskim Festiwalu Filmowy. W poniedziałek, 27 maja, w Kinie Plenerowym Pod Wawelem otworzy osobiście pokazy i zapowie swój film "Cobain: Montage of Heck".

W środę, 29 maja, w kinie Kijów.Centrum zostanie pokazany jego film "Crossfire Hurricane" o Rolling Stonesach, a po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem. Na film i spotkanie zaprosił na swym profilu na Facebooku dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego Krzysztof Gierat.