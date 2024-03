Co z nowym filmem z uniwersum "Gwiezdnych wojen"? Jest głos w sprawie!

Patty Jenkins wraca do "Gwiezdnych wojen"?

Kolejny zwrot akcji dotyczący produkcji filmu "Rogue Squadron" , należącego do uniwersum "Gwiezdnych wojen". Tytuł wyreżyserować miała twórczyni "Wonder Woman", Patty Jenkins . Potem Disney usunął obraz z kalendarza premier. Co teraz dzieje się z realizacją tego filmu?

"Rogue Squadron" to miała historia pilotów bojowych Rebelii. Umiejscowiony w uniwersum "Gwiezdnych wojen" film miał skupić się na całkowicie nowej historii rozgrywającej się obok wydarzeń z głównych części sagi. Szansa na powstanie filmu zmalała jednak wraz z zaangażowaniem się reżyserki w trzecią część "Wonder Woman". Kiedy projekt został skasowany przez nowe kierownictwo Warnera, temat "Rogue Squadron" wraca do gry.

"Kiedy odeszłam z 'Gwiezdnych wojen', żeby nakręcić 'Wonder Woman 3' i zajęłam się tym filmem, rozmawialiśmy o moim powrocie do sagi po jego zakończeniu. Próbowaliśmy doprowadzić do powstania 'Rogue Squadron'. Kiedy 'Wonder Woman 3' nie wypalił, Lucasfilm wrócił do mnie i powiedział, że muszę to dokończyć. Jestem więc teraz w posiadaniu scenariusza filmu z serii 'Gwiezdne wojny' i zobaczymy, co się wydarzy" - zdradza Jenkins w podcaście "Talking Pictures".



"Przed ludźmi z Lucasfilmu trudne zadanie. Muszą zdecydować, który z filmów nakręcą jako pierwszy. Mają innych reżyserów, którzy pracują nad 'Gwiezdnymi wojnami', a ja wracam do 'Rogue Squadron'. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi" - kontynuuje reżyserka.

Na razie oficjalnie nie potwierdzono, że film "Rogue Squadron" powstanie.