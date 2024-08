"Vinci" - o czym jest film?

Produkcja w reżyserii Juliusza Machulskiego trafiła do kin w 2004 roku. Po kilku latach odsiadywania kary za kradzież z włamaniem Cuma wychodzi z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Jego wyjście zaaranżował Gruby, paser, który zleca Cumie kradzież obrazu Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką" z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Cuma - specjalista od kradzieży dzieł sztuki - kompletuje ekipę.

"Vinci 2" powstanie!

Plotki o powrocie "Vinci" krążyły od dłuższego czasu, ale teraz to już pewne! "Vinci 2" powstanie i już ruszyły prace na planie kontynuacji! Zdjęcie z planu udostępnił sam Borys Szyc , który napisał w swojej relacji:

"Zaczynamy 'Vinci 2’ w Krakowie! Po 20 latach!" - napisał, dodał także zdjęcia sprzed lat!

Z najnowszych informacji wynika, że Borys Szyc powróci do swojej roli, a akcja ponownie będzie rozgrywała się w Krakowie. Do swoich ról powrócą też Robert Więckiewicz i Kamila Baar oraz Marcin Dorociński.



Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, która odpowiada za produkcję filmu, dodała również materiał, na którym widzimy, jak aktorzy wraz z reżyserem zasiedli do stołu do czytania scenariusza. Jak to wyglądało? Materiał można zobaczyć tutaj.

Pojawia się pytanie, czy kontynuacji uda się powtórzyć sukces pierwowzoru. Przez ostatnie 20 lat na rynku pojawiło się mnóstwo filmów, które poruszały tematykę "skoków", kradzieży i budowania ekipy ze sprytnym planem na szybkie wzbogacenie się.

Juliusz Machulski musi zatem obmyślić prawdziwie zaskakującą akcję, która przyciągnie fanów "heist movies".

"Vinci 2" - fabuła, kiedy premiera?

Fabuła "Vinci 2" jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej "Vinci" (2004). Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma (Robert Więckiewicz) - ex złodziej sztuki - spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki - Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy (Mirosław Haniszewski), były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i Cuma ląduje w Krakowie. Na miejscu okazuje się, że Chudy zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez Chudego, chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi dowiedzieć jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny.

Cuma odwiedza swojego dawnego przyjaciela Juliana (Borys Szyc), który 3 lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. Cuma nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany Chudego, postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić Chudemu w planach. W trakcie przygotowań przybywa z USA do Krakowa komisarz Wilk (Marcin Dorociński), który jest teraz agentem FBI. Cuma kontynuuje przygotowania do kontrofensywy.

Na ten moment nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery.