"Co w duszy gra": Dwa nowe zwiastuny

"Co w duszy gra" - najnowsza animacja studia Disney/Pixar - pojawi się w kinach 25 grudnia, jednak już dzisiaj można obejrzeć aż dwa wyjątkowe zwiastuny tej produkcji.

Tak prezentuje się najnowszy plakat "Co w duszy gra" /materiały prasowe

"Co w duszy gra" to historia o tym, dlaczego życie jest wspaniałe i jak odnaleźć odpowiedzi na niektóre spośród najważniejszych życiowych pytań. Warto czekać do grudnia aby przekonać się, że film "Co w duszy gra" ma wszystko, z czego słyną najlepsze produkcje Disneya i Pixara.

Reklama

W filmie "Co w duszy gra" śledzimy losy Joe Gardnera, który prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, jaki jest udziałem wszystkich artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, że marzenie jego życia, by być muzykiem jazzowym, nie spełni się i dlatego zadaje sobie pytanie, jaki jest cel jego życia.



Nadchodzi moment, kiedy Joe stwierdza, że jego marzenie może być w zasięgu ręki. Przez jedno nieoczekiwane zdarzenie trafia do fantastycznego miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by ponownie zastanowić się nad tym, co to znaczy mieć duszę. Tam spotyka, a ostatecznie również zaprzyjaźnia się z 22 - duszą, która uważa, że życie na Ziemi nie toczy się tak, jak powinno - czytamy w oficjalnym opisie filmu Disneya.

Wideo "Co w duszy gra" [trailer 3]

Zdaniem zagranicznych krytyków, którzy już widzieli "Co w duszy gra", jest to jeden z najlepszych filmów Disneya ostatnich lat. Aktualnie wszystkie jego recenzje na serwisie "Rotten Tomatoes" są pozytywne, co daje mu idealny wynik 100 proc. Nieco gorzej wyglądają notowania na podobnym serwisie "Metacritic", gdzie "Co w duszy gra" ma aktualnie wynik 91 procent.

Wideo "Co w duszy gra" [trailer 4]