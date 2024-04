Nie da się ukryć, że "Deadpool" jest wyjątkową serią filmów, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych superbohaterskich filmów ze studia Marvel. Tym razem wygadany antybohater ponownie oddziela się od MCU grubą kreską, bo jak zapowiada reżyser, nie ma potrzeby nadrabiać poprzednich filmów.

"Deadpool 3": Doskonały sam w sobie

MCU zdążyło przyzwyczaić widzów, że aby zrozumieć fabułę nowego filmu w pełni, konieczne jest obejrzenie jednego, dwóch, a czasem i trzech filmów z poprzednich lat, by otrzymać pełen obraz bohatera.



Dlatego zapewne wielu ucieszy fakt, że najnowszy film o Deadpoolu, w którym pojawi się również Wolverine znany z "X-menów", nie wymaga od widza większych przygotowań. Reżyser Shawn Levy zapewnił, że aby cieszyć się nowym filmem, nie trzeba “odrabiać pracy domowej"

"W szkole byłem dobrym uczniem. Jako dorosły też odrobię pracę domową. Ale zdecydowanie nie mam zamiaru odrabiać pracy domowej, kiedy idę do kina" - powiedział w rozmowie z AP News. "Ten film powstał dla rozrywki i nie ma obowiązku przygotowania się na wcześniejsze badania."

"Deadpool i Wolverine": Czego możemy się spodziewać?

W najnowszej produkcji Deadpool i Wolverine połączą swoje siły, by uratować Świętą Linię Czasu. Wygląda to jak nawiązanie do finałowego sezonu "Lokiego", ale na dokładne wyjaśnienie musimy jeszcze poczekać.

"To trzeci film o Deadpoolu, ale to nie jest Deadpool 3" - powiedział wcześniej Levy. "To coś zupełnie innego niż Deadpool i Wolverine. I nie mamy tu na myśli kopiowania czegokolwiek z pierwszych dwóch filmów. Były niesamowite, ale jest to przygoda na dwóch bohaterów."