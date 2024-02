Co to znaczy być osobą transpłciową? O tym polskim filmie będzie głośno

"Kobieta z..." to opowieść o Anieli Wesoły. Prowadziła zwyczajne życie - dorastanie w małym miasteczku, praca, miłość, ślub, rodzina. Jednak nigdy nie mogła być w pełni sobą - Aniela urodziła się w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu?

Historia jej drogi do zmiany płci to inspirująca, trudna i zarazem czuła opowieść o walce o siebie, trudach rodzicielstwa, skomplikowanych relacjach z rodziną i otoczeniem, ale też o pięknie prawdziwej bliskości.



Reklama

Wideo Woman Of...Teaser Venice Competition - English subs

Oprócz Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik, Joanny Kulig, Mateusza Więcławka i Bogumiły Bajor, w filmie występują m.in. Jerzy Bończak, Anna Tomaszewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Wojciech Mecwaldowski, Marta Nieradkiewicz, Tomasz Schuchardt.



Transpłciowe osoby w obsadzie "Kobiety z..."

Na planie "Kobiety z..." pojawiło się wiele osób transpłciowych, które wcielają się zarówno w postaci trans-, jak i cispłciowe. Na ekranie zobaczymy m.in. Annę Grodzką (pierwszą transpłciową posłankę w Europie), Edytę Baker z fundacji Trans-Fuzja, aktywistkę Zenobię Żaczek, Filipkę Rutkowską, Angelę Getler, czy Anu Czerwińskiego, który był również asystentem reżysera. W całym zespole produkcyjnym znalazło się wiele osób ze społeczności LGBTQ+, w tym konsultantów, asystentów i członków ekipy.

"'Kobieta z...' to dla nas bardzo ważny film, efekt wielu lat pracy, niezliczonych spotkań z osobami transpłciowymi - ludźmi w różnym wieku, którzy mieszkają w Polsce od wielu lat. Zaufali nam i podzielili się z nami swoimi historiami, a dzięki ich pomocy stworzyliśmy tę opowieść o Anieli i Izie. Aniela, która przez prawie połowę swojego życia żyła jako mężczyzna w prowincjonalnym miasteczku, odbywając mozolną drogę do wolności, wydała nam się symboliczna, stając się metaforą przemian zachodzących w Polsce" - mówią Małgorzata Szumowska i Michał Englert.

"Mamy nadzieję, że nasz film nie tylko pomoże ludziom zrozumieć, co to znaczy być osobą transpłciową, ale także doda odwagi setkom młodych ludzi, którzy identyfikują się jako osoby trans, ale boją się mówić o tym publicznie. Przede wszystkim mamy nadzieję, że zwiększy to poparcie dla zmian w prawie, które zagwarantują im życie bez zagrożeń" - dodają.

Zdjęcie Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Joanna Kulig w filmie "Kobieta z..." / Łukasz Bąk / materiały prasowe

"Kobieta z..." wejdzie do kin w całej Europie - film został sprzedany do Włoch, Francji, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, krajów Beneluksu, Izraela, Szwajcarii, Szwecji Grecji, Ukrainy, Czech i Słowacji. Międzynarodowy agent sprzedaży, Memento International, prowadzi rozmowy w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.