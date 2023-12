Netflix

"Rebel Moon: Dziecko Ognia"

Premiera tej produkcji miała miejsce niedawno, bo 22 grudnia. Główną bohaterką tej historii jest Kora, dziewczyna, która rozbiła się na księżycu, gdzieś na rubieżach kosmosu. Jej życie toczy się w rolniczej osadzie, jednak sielanka nie trwa długo. Dziewczyna staje się jedyną nadzieją na przeżycie dla mieszkańców wioski. Aby wesprzeć tych ludzi, stara się stworzyć grupę odważnych, którzy w poszukiwaniu odkupienia, będą chcieli wesprzeć Korę w jej misji.

"Maestro"

"Maestro", nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny - takie informacje możemy przeczytać w oficjalnym opisie.

Disney+

"Bohaterowie wszech czasów: Indiana Jones i Harrison Ford"

W tej dokumentalnej produkcji możemy obserwować niepozorne początki aktorskiej kariery Harrisona Forda. Razem z ekipą filmową i obsadą, możemy krok po kroku śledzić drogę Forda i tego, jak stworzył historię kina. Jest to bardzo osobiste spojrzenie na największą przygodę życia aktora.

"Now and Then, the Last Beatles Song"

Krótkometrażowy film opowiadający historię ostatniego utworu zespołu The Beatles. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania i wypowiedzi Paula McCartneya, George’a Harrisona, Ringo Starra, Seana Lennona, Yoko Ono, Johna Lennona i Petera Jacksona. Za scenariusz i reżyserię tego filmu dokumentalnego odpowiada Oliver Murray.

HBO Max

"Bohemian Rhapsody"

Niedawno HBO Max zasiliło swoją bibliotekę kilkoma kinowymi hitami. Wśród nich znalazło się miejsce dla “Bohemian Rhapsody" - fabularnej biografii o kultowym zespole Queen, który dzięki swojemu wyjątkowemu brzmieniu stał się legendą muzyki. Mamy możliwość prześledzić zawrotną karierę Freddy’ego Mercurego.

"Lobster"

Film osadzony w klimacie science fiction, będący jednocześnie dramatem. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera. Jeśli im się to nie uda — zostaną przemienieni w wybrane przez siebie zwierzę. Czarna komedia pokazująca, że miłości nie szuka się na siłę - ona sama nas znajduje.

Prime Video

"Merry Little Batman"

Bohaterem filmu jest Damian Wayne, który chce być jak jego tata. Nadchodzą święta, ale zło w Gotham nie śpi. Batman jest zajęty walką z najgorszymi złoczyńcami, a Damian został sam w domu. Chłopak odkrywa spisek, którego celem jest zrujnowanie Bożego Narodzenia, ale nie zamierza na to pozwolić i jak prawdziwy bohater przystępuje do walki.

"Joker"

Arthur Fleck jest byłym pacjentem szpitala psychiatrycznego i pracuje jako klaun. Jest bardzo samotny, a do tego choruje na paragelię, czyli napady nieopanowanego śmiechu. Wieczory spędza w domu, opiekując się swoją chorą matką. Pewnego razu otrzymuje możliwość odegrania się na lekceważących go mieszkańcach miasta i daje mu to satysfakcję. W tym filmie możemy obserwować powstanie jednego z najgroźniejszych przeciwników Batmana.