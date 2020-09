Clock Machine promuje "Polot"

"Sense of Space" zespołu Clock Machine to utwór promujący film "Polot". W fabularnym debiucie reżysera Michała Wnuka w głównej roli zobaczymy Macieja Musiałowskiego. Partnerują mu Tomasz Włosok, Eryk Kulm, Pola Błasik, Iza Kuna oraz Andrzej Konopka. "Polot" zadebiutuje w kinach 27 listopada, ale już teraz powalczy o nagrodę Wielkiego Jantara na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.

Tomasz Włosok, Maciej Musiałowski i Eryk Kulm w scenie z filmu "Polot" /materiały prasowe

Clock Machine to założony pod koniec 2009 roku zespół grający tradycyjnego rocka z elementami funku. Grupa wyróżniona została głównymi nagrodami na festiwalu FAMA 2011, Konkursie Zespołów Rockowych w Wadowicach oraz juwenaliowym przeglądzie kapel studenckich w 2011 roku. Zespół jest również laureatem Eliminacji do Przystanku Woodstock oraz Empik Make More Music. Wokalistą Clock Machine jest znany z Męskiego Grania Igor Walaszek.

Utwór "Sense of Space" promuje trzeci album "Clock Machine" pt. "Prognozy" wydany na podwójnym kolorowym winylu. Tą płytą muzycy zadają pytania i dogłębnie analizują różne oblicza relacji międzyludzkich. Krążek zawiera 13 utworów o próbach odnalezienia wspólnego języka z drugim człowiekiem. O słodkich sukcesach i gorzkich porażkach.

- Jest nam niezmiernie miło, że możemy być częścią tego projektu. Szczególnie, że tematyka "Polotu" jest nam niezwykle bliska. Film, tak samo jak nasza płyta, jest spojrzeniem na to, co rodzi się między ludźmi. Na emocje, które towarzyszą nam w najważniejszych momentach życia - mówi o współpracy zespół.

Wideo Clock Machine - Sense of Space (z filmu "Polot")

Pierwotnie premiera "Polotu" miała odbyć się w maju, jednak wybuch pandemii i wiążące się z nią obostrzenia pokrzyżowały te plany. Nowa data premiery filmu to 27 listopada. Obecnie wyreżyserowana przez Michała Wnuka produkcja walczy w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Filmowych. Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria Sadowska, Kuba Czekaj, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona, czy Dariusz Gajewski.

"Polot" to poruszająca historia o wkraczaniu w dorosłość, realizacji marzeń oraz przyjaźni wystawionej na próbę. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę - zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Polot" [teaser] materiały dystrybutora

Na planie zdjęciowym filmu "Polot" spotkali się najzdolniejsi aktorzy młodego pokolenia oraz cenione gwiazdy polskiego kina. W postać głównego bohatera - Karola - wcielił się Maciej Musiałowski. Dwójkę jego najlepszych przyjaciół zagrali Tomasz Włosok oraz Eryk Kulm. W roli ukochanej Karola zobaczymy Polę Błasik, zaś jego mamy - Izę Kunę. Obrotnego przedsiębiorcę zagrał Andrzej Konopka.

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Michał Wnuk, absolwent reżyserii na WRiTV Uniwersytetu Śląskiego. Członek SFP, w latach 2012-2015 przewodniczący Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca polsko-niemieckiego dokumentu "Agfa 1939. Podróż w czasie" oraz krótkometrażowego filmu fabularnego "Co mówią lekarze"; produkcji, która pokazywana była na wielu festiwalach, m.in. w Cannes, Teheranie, Moskwie, Paryżu i Breście.