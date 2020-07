Clint Eastwood pozywa za wykorzystanie jego nazwiska w reklamie

Kannabidiol, bardziej znany pod skrótem CBD, to substancja, którą można znaleźć w roślinach konopi. W przeciwieństwie do marihuany nie ma on jednak właściwości psychoaktywnych, a co za tym idzie jest legalny. Sprzedawany w formie oleju, znalazł się na celowniku Clinta Eastwooda. Legendarny aktor pozwał firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą CBD, a powodem pozwów było zwodnicze używanie jego nazwiska do reklamowania tych produktów.

Clint Eastwood pozwał za zwodnicze używanie jego nazwiska do reklamowania produktów /Michael Kovac /Getty Images

W pozwach złożonych w środę, 22 lipca, do sądu w Los Angeles aktor wymienia trzech różnych wytwórców i dziesięć sklepów. Clint Eastwood zarzuca im, że publikowali nieprawdziwe artykuły, które sprawiały wrażenie, że on popiera produkty zawierające kannabidiol. Eastwood w pozwach kategorycznie twierdzi, że nie ma z nimi niczego wspólnego i nigdy ich nie popierał.



"Nasze działanie wynika z internetowego oszustwa, które wykorzystuje fałszywy, zniesławiający i całkowicie sfabrykowany 'artykuł' dotyczący pana Eastwooda i ma na celu promowanie i sprzedaż produktów zawierających CBD. Prawda jest taka, że pan Eastwood nie jest w żaden sposób związany z produktami zawierającymi kannabidiol i nigdy nie udzielał takich wywiadów" - czytamy w jednym z pozwów. Dołączone do nich zostały screeny kilku artykułów, w których sugeruje się, że studia filmowe dały aktorowi ultimatum, każąc mu wybrać pomiędzy aktorstwem, a prowadzeniem interesu związanego z produktami CBD. Linki dołączone do artykułów kierowały do sklepów zajmujących się sprzedażą kannabidiolu, a nazwisko Clinta Eastwood znalazło się w słowach kluczowych mających na celu trafienie na te sklepy poprzez wyszukiwarki internetowe.

Jedną z pozwanych przez Clinta Eastwooda firm jest Sera Labs, która odniosła się do oskarżeń w opublikowanym w środę oświadczeniu. "Przez jakiś czas współpracowaliśmy z wydawcą, któremu przekazaliśmy bardzo surowe wytyczne odnośnie treści, jakie mogą zostać użyte w reklamach. Wyłączyliśmy reklamy od razu, gdy tylko dowiedzieliśmy się, że został w nich wykorzystany wizerunek Eastwooda. Wewnętrzne wytyczne naszej firmy zabraniają używania w reklamach celebrytów. Natychmiast zerwaliśmy relacje z reklamodawcą i wzmogliśmy czujność w stosunku do treści naszych reklam, do czego zachęcamy też inne firmy" - czytamy w oświadczeniu.

Clint Eastwood nie jest jedynym aktorem, który napotkał na podobne nieprzyjemności. W ubiegłym roku podobne pozwy złożyły Sandra Bullock i Ellen DeGeneres.