Claudia Cardinale: Bolesny sekret młodości

Claudia Cardinale mówiła, że uroda pozwoliła jej postawić pierwsze kroki na drodze kariery, ale gdyby nie miała talentu aktorskiego, zakończyłaby ją po kilku latach i popadła w zapomnienie. Nie miała łatwego życia, przez 19 lat wprowadzała w błąd opinię publiczną, żeby ukryć bolesny sekret młodości.

Claudia Cardinale w filmie Luchino Viscontiego "Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy" (1965) /Keystone/Hulton Archive /Getty Images

"Claudio, obok spaghetti, jesteś najlepszym włoskim wynalazkiem!" - oświadczył jej David Niven, z którym grała w "Różowej panterze".

Reklama

Spośród tysięcy komplementów, które Claudia Cardinale usłyszała w ciągu ponad 60 lat królowania na ekranach, ten wydał się jej godny zapamiętania. Większość przyjmowała z uśmiechem i... zapominała. Wiedziała, że w latach 50. i 60. filmowa gwiazda musi być ucieleśnieniem męskich fantazji erotycznych, ale nigdy nie dała się sprowadzić tylko do tej roli. Zresztą w ogóle nie marzyła o ekranowej karierze.



"To moja siostra Blanche, bardzo piękna, niebieskooka blondynka, marzyła o byciu aktorką - wspominała Claudia Cardinale. - Miała ku temu wszelkie predyspozycje. Ja zaś chciałam zostać odkrywczynią, chciałam zwiedzać pustynie, takie tam dziwaczne rzeczy. To tata zdecydował. Gdy miałam 16 lat i chodziłam do szkoły, René Vautier, francuski filmowiec, zwrócił na mnie uwagę, ale spłoszona uciekłam. Poszedł więc do dyrektora szkoły, który zadzwonił do mojego taty. A ten kazał mi zagrać w filmie".

Przyszła tylko jako widz

Koledzy ze szkoły wspominali, że mała Claudia była chłopczycą, wspinającą się po płotach, czupurną, nie unikającą bójek, jakby naznaczyło ją wpisane przez omyłkę w metryce męskie imię Claude. Jako nastolatka zwracała uwagę urodą, ale była, jak mówiono, milcząca, samotna z wyboru, jakby trochę dzika. Show-biznes wciągnął ją przypadkiem.

Claudia Cardinale: Obiekt westchnień 1 12 Claudia Cardinale w filmie Sergio Leone "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" (1968), fot. Mary Evans Picture Library Autor zdjęcia: Źródło: East News 12

"To było w 1957 r., podczas przeglądu kina włoskiego w Tunisie - wspominała. - Ogłaszano wyniki konkursu na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji, a ja stałam pośród publiczności. Nagle ludzie zaczęli wskazywać na mnie palcami. Zostałam siłą wciągnięta na scenę, udekorowana szarfą i ogłoszona zwyciężczynią. To był szok, ale nie oponowałam. Nagrodą był wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji, a ja bardzo chciałam wyrwać się w świat. Miałam już za sobą debiut na ekranie. Ale to w Wenecji dostałam mnóstwo propozycji castingów i małych rólek".