Claire Foy i Rooney Mara w adaptacji „Woman Talking”

Szykuje się kolejna produkcja, która stanie do wyścigu o najważniejsze nagrody filmowe świata. Za adaptację bestsellerowej powieści Miriam Toews „Woman Talking” zabrały się utytułowana, bezkompromisowa reżyserka Sarah Polley i wielokrotnie nagradzana aktorka Frances McDormand. Ta ostatnia nie tylko zagra główną rolę, ale będzie także współproducentką filmu. Właśnie ujawniono kolejne znane nazwiska, które pojawią się w obsadzie tej produkcji.

W grudniu ogłoszono, że nominowana do Oscara reżyserka Sarah Polley i nagrodzona Oscarem aktorka Frances McDormand rozpoczęły współpracę przy adaptacji bestsellerowej powieści "Woman Talking". Teraz serwis Deadline donosi, że do obsady tego projektu filmowego dołączają kolejne sławy: Rooney Mara i Claire Foy. Razem z nimi na planie pojawią się także Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod i Ben Whishaw.



Powieść Miriam Toews "Woman Talking" to w Stanach Zjednoczonych prawdziwy hit. Została uznana m.in. za najlepszą książkę roku przez "The New York Times Book Review", "The Washington Post", "The New York Times", "Publishers Weekly" oraz "Time". Książka, która w Polsce nie została jeszcze opublikowana, opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w odizolowanej społeczności menonitów w Boliwii, w powieści została przedstawiona jednak fikcyjna menonicka kolonia Molotschna. Przez kilka lat ponad sto kobiet zostało w niej wielokrotnie zgwałconych - jak uznano w tej społeczności - przez demony, które przychodziły ukarać je za grzechy. Okazało się jednak, że w rzeczywistości kobiety były odurzane narkotykami i krzywdzone przez mężczyzn z ich grupy religijnej. Nie jest to jednak kryminał czy thriller psychologiczny, a raczej powieść o naturze zła i ograniczeniach kulturowych.

By zobaczyć, jak powieść "Woman Talking" przełożą na język filmu Polley i McDormand, trzeba będzie sporo poczekać, bo na razie ich produkcja jest w fazie wstępnych przygotowań, więc data planowanej premiery jeszcze nie jest ustalona. Frances McDormand będzie można za to zobaczyć niebawem w roli Lady Makbet w filmie Joela Coena "Tragedia Makbeta".