Claire Foy i James McAvoy wystąpią w eksperymentalnym thrillerze

Francuski reżyser Christian Carion rozpoczął prace nad remakiem swojego filmu z 2017 roku. W rolach głównych w nowej wersji thrillera „Mój synek” zobaczymy znaną z serialu „The Crown” Claire Foy oraz Jamesa McAvoya. Podobnie jak oryginał, remake również będzie pewnego rodzaju eksperymentem.

McAvoy wcieli się w rolę mężczyzny, który poszukuje swojego zaginionego syna. W tym celu odwiedzi miasto, w którym mieszka jego była żona (Foy). Będzie miał nadzieję na to, że właśnie tam odnajdzie odpowiedzi na dręczące go pytania.



Na czym polegał będzie eksperymentalny charakter remake’u filmu "Mój synek"? McAvoy nie otrzyma przed realizacją żadnego scenariusza ani dialogów. Zaznajomiony jedynie z głównym zarysem fabuły, rozpocznie zdjęcia, nie mając pojęcia o tym, co go czeka. Poza nim, cała reszta obsady i ekipy filmowej będzie znała rozwiązanie zagadki. Podobny zabieg Carion zastosował w przypadku oryginalnego filmu, w którym w rolach głównych wystąpili Guillaume Canet i Melanie Laurent.



Zdjęcia do remake’u powinny rozpocząć się w Szkocji na początku listopada. Film wyprodukuje studio STX Films.



"Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Christianem i przygotowaniem filmu 'Mój synek' widzom na całym świecie. James zajmie się detektywistyczną robotą w czasie rzeczywistym. Będzie to głównym źródłem napięcia w naszym thrillerze. Lubimy wspierać odważne i innowacyjne projekty takie jak 'Mój synek'. Nie potrafię sobie wyobrazić bardziej spektakularnego wyboru do roli w tym filmie niż Claire" - powiedział prezes STX, Adam Fogelson.