CinemaCon 2024: Marvel zapowiada nowe przygody Deadpoola i Kapitana Ameryki

"Deadpool & Wolverine": Pierwszy film Marvela dla dorosłych

Pierwszy z filmów promowali producent Kevin Feige oraz reżyser Shawn Levy. Zaprezentowali aż dziewięciominutowy fragment trzeciej odsłony przygód Deadpoola. Składał się on z kilku sekwencji. W pierwszej grany przez Ryana Reynoldsa wyszczekany najemnik przystosowywał się do zwyczajnego życia. W drugiej stawał przed obliczem Pana Paradoxa (Matthew Macfadyen) z organizacji TVA, pilnującej porządku w czasoprzestrzeni. W ostatniej droczył się z Wolverine'em, w którego ponownie wcielił się Hugh Jackman.

Zapowiadający pokaz Feige zwrócił uwagę, że będzie to pierwszy film Kinowego Uniwersum Marvela z wyższą kategorią wiekową. By to podkreślić, sam kilkukrotnie zaklął ze sceny. Z kolei Levy zaznaczył, że twórcy mieli przede wszystkim na uwadze rozrywkę widzów. Dodał, że wspaniale pracowało mu się z Reynoldsem i Jackmanem, z którymi przyjaźni się od lat. Na koniec nawiązał także do kategorii wiekowej filmu i zażartował, że nad przejętym z jej powodu szefostwem Disneya stale czuwa najlepiej wykwalifikowany zespół medyczny.

"Captain America: Brave New World": Harrison Ford dołącza do obsady

Z kolei film "Captain America: Brave New World" reklamował Anthony Mackie, gwiazdor produkcji. Aktor wciela się w Sama Wilsona od 2014 roku i występu w "Kapitanie Ameryce: Zimowym żołnierzu". W kolejnych odsłonach Kinowego Uniwersum Marvela pojawiał się jako Falcon. Miano Kapitana Ameryki przejął w finałowym odcinku miniserialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" z 2021 roku.

Feige przedstawił produkcję jako "thriller polityczny". Z kolei Mackie zdradził, że jest podekscytowany faktem, że po dziesięciu latach występów w filmach Marvela został gwiazdą jednego z nich. Następnie zaprezentował krótki klip z nadchodzącego blockbustera.

Przedstawione sceny skupiały się na postaci Thaddeusa Rossa, w którą wcielił się Harrison Ford. Aktor przejął ją po zmarłym w 2022 roku Williamie Hurcie. W nowym "Kapitanie Ameryce" Ross będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowano jego rozmowę z Wilsonem w gabinecie owalnym i z wojskowymi na pokładzie Air Force One oraz spotkanie z jego administracją, podczas którego część zaproszonych zostaje opętana przez tajemniczą siłę.

Film "Deadpool & Wolverine" wejdzie do kin na całym świecie 26 lipca 2024 roku. Na "Captain America: Brave New World" musimy zaczekać aż do 14 lutego 2025 roku.