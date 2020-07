Cinema City otwiera kina 22 lipca

Najbliższa środa, 22 lipca, to długo wyczekiwany dzień przez kinomanów w całej Polsce. Wszystkie sale kinowe Cinema City zostaną ponownie otwarte. Sieć kin przygotowała dla widzów specjalny repertuar we wszystkich formatach, w tym IMAX, 4DX i VIP.

Wszystkie sale kinowe Cinema City zostaną ponownie otwarte dla widzów /materiały prasowe

Z myślą o najmłodszych widzach, Cinema City przygotowało w sezonie wakacyjnym bogatą ofertą filmową. Już w najbliższą środę sieć zaprasza na przedpremierowe pokazy "Scooby-Doo!" we wszystkich swoich kinach. Ta długo wyczekiwana premiera jest pierwszą kinową animacją przygód słynnego psa.



Wideo "Scooby-Doo!" [trailer 2]

Reklama

Wśród nowości dla dzieci wyświetlany będzie również "Wiking i Magiczny Miecz". Ponadto w repertuarze znajdą się największe produkcje Disneya z ostatnich lat, takie jak "Zwierzogród", "Naprzód" czy "Aladyn".



Z okazji ponownego otwarcia, Cinema City, na wybrane filmy, wprowadziło również bilety w promocyjnej cenie - 14,9 zł.



W ramach akcji umożliwi w swoich kinach ponowne przeżycie filmowych emocji na takich superprodukcjach, jak seria o Mrocznym Rycerzu, "Dunkierka", "1917", "Boże Ciało", "Swingersi", "Dżentelmeni", "Sala samobójców. Hejter" czy "Brahms: The Boy 2".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dżentelmeni" [trailer] materiały dystrybutora

Specjalne pokazy będą także wyświetlane w wyjątkowych formatach Cinema City. W salach Vera 4DX widzowie będą mogli obejrzeć takie filmy jak "Naprzód", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" czy "Bohemian Rhapsody". Natomiast w formacie BNP Paribas IMAX dostępne będą: "Aladyn", "Joker" oraz "Mroczny Rycerz powstaje".

Wideo "Joker" [trailer 2]

Strefy VIP w Cinema City Wroclavia we Wrocławiu oraz Cinema City Bonarka w Krakowie zapewnią widzom wyjątkowe wrażenia kinowe dzięki nowemu pakietowi VIP light. Korzystający z oferty będą mieli do dyspozycji regulowane skórzane fotele oraz nieograniczony dostęp do baru kinowego, a w nim do zimnych napojów, popcornu i nachosów oraz gorących napojów, takich jak kawa i herbata - wszystko bez ograniczeń i w ramach ceny biletu.

"22 lipca to dla nas i naszych widzów długo wyczekiwany dzień. Dyskusje jakie toczyły się na naszych profilach w mediach społecznościowych pokazują, jak bardzo Polacy tęsknią za wyjściami do kina. Cieszymy się, że możemy ponownie powitać klientów w naszych salach kinowych. Wiemy jak długo czekali na możliwość przeżywania emocji filmowych na najwyższym poziomie" - mówi Katarzyna Opertowska, Dyrektor Marketingu w Cinema City Poland.