Cindy Morgan nie żyje. Gwiazda "Golfiarzy" i "Tron" miała 69 lat

W rozmowie z "Los Angeles Times" aktorka przyznała, że jej ekranowy debiut był wspaniałą zabawą. "Wszystko, co musiałam zrobić, to sprawić, by moja bohaterka wydawała się słodka" - powiedziała w 2012 roku.

Następnie mogliśmy ją oglądać w sitcomie "Statek miłości", serialu "Vega$" oraz telewizyjnej produkcji "Chips".

W 1982 roku wcieliła się w postać zajmującej się programowaniem komputerowym Lory Baines i jej alter ego - Yori w prekursorskim filmów o wirtualnej rzeczywistości - "Tron" .