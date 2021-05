"Cinderella": Ekranowy debiut Camili Cabello bez premiery kinowej

W lipcu tego roku do kin na całym świecie miał trafić musical "Cinderella" ("Kopciuszek") z Camilą Cabello w roli głównej. Wobec niepewnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19 producent filmu, studio Sony Pictures, zrezygnowało z pokazywania tej produkcji na dużych ekranach i zdecydowało o sprzedaniu praw do niego serwisowi streamingowemu. Jak informuje portal "Deadline", bliski podpisania kontraktu na zakup tych praw jest serwis streamingowy Amazon Prime.

Od umowy dającej serwisowi Amazon Prime prawo do pokazywania tego filmu na całym świecie jest tylko jeden wyjątek. W rękach studia Sony pozostają prawa do dystrybucji filmu "Cinderella" na terenie Chin. To podobna umowa do tej, jaką wcześniej studio zawarło z serwisami streamingowymi w sprawie m.in. filmów "Ojcostwo" z Kevinem Hartem i animowanego musicalu "Vivo".



Dla utytułowanej wokalistki, jaką jest Camila Cabello, rola w "Cinderelli" będzie ekranowym debiutem. Film będzie nową, musicalową wersją znanej baśni. Na ego ścieżce dźwiękowej znajdą się popowe hity współczesnych artystów oraz utwory nagrane przez Cabello specjalnie z myślą o filmie. Reżyserką "Cinderelli" jest Kay Cannon ("Strażnicy cnoty", "Pitch Perfect 2").



W oficjalnym opisie fabuły filmu czytamy, że Cinderella to ambitna młoda kobieta, której marzenia sięgają dużo dalej poza to, na co pozwala otaczający ją świat. Z pomocą Faba G (w tej roli Billy Porter), Cinderella zdobędzie się na odwagę, by spełnić swoje marzenia. W pozostałych rolach w filmie Kay Cannon wystąpili Idina Menzel, Nick Galitzine, Minne Driver, Pierce Brosnan oraz James Corden, który jest też jednym z producentów filmu.



Nieznana jest data premiery filmu "Cinderella" na platformie Amazon Prime, ale spodziewana jest ona jeszcze w tym roku.