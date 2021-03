"Ciche miejsce 2": Przyspieszona premiera

Nie we wrześniu, ale już w maju będzie można obejrzeć w kinach drugą część świetnie przyjętego horroru "Ciche miejsce". Film był jedną z pierwszych "ofiar" pandemii COVID-19 - pierwotna data jego premiery została przełożona na czas późniejszy, a później zmieniała się potem jeszcze kilka razy. W końcu zaplanowano ją na 17 września tego roku, ale ten termin też nie jest już aktualny. Film "Ciche miejsce 2" trafi do kin wcześniej, bo już 28 maja.

Reklama

Premiera "Cichego miejsca 2" została przesunięta /UIP /materiały prasowe

Kolejna zmiana premiery "Cichego miejsca 2" to efekt kilku innych przetasowań w kalendarzu premier studia Paramount Pictures.

Reklama

Film wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego zajął miejsce thrillera "Infinite" z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Jego premiera została przełożona z 28 maja na 24 września. Wolne miejsce powstało też po tym, jak premierę dziewiątej części "Szybkich i wściekłych" przełożono z maja na 25 czerwca.

O przełożeniu daty premiery "Cichego miejsca 2" na termin wcześniejszy poinformował na Twitterze sam John Krasinski.



"Mawia się, że dobre rzeczy dostają ludzie, którzy na nie czekają. Cóż, myślę, że czekaliśmy dostatecznie długo. 'Ciche miejsce 2' w kinach już w trakcie święta Memorial Day" - napisał reżyser.



Informacja o przełożeniu premiery filmu "Ciche miejsce 2" zbiegła się w czasie z inną decyzją podjętą przez studio Paramount. Skróciło ono tzw. okno, czyli czas, jaki musi upłynąć, zanim jakiś film po premierze kinowej trafi na nośniki i streamingi. Zwyczajowo było to 90 dni. Teraz najważniejsze filmy studia Paramount trafią na portal streamingowy Paramount+ po 45 dniach od premiery kinowej. Oznacza to, że premiery online filmu "Ciche miejsce 2" można spodziewać się w lipcu tego roku.

"Ciche miejsce 2" opowie o dalszych losach rodziny Abbottów (Emily Blunt, Milicent Simmonds, Noah Jupe), która po krwawych wydarzeniach, jakie miały miejsce w domu, teraz musi stawić czoła niebezpieczeństwom poza nim. Abbotowie wciąż próbują - w ciszy - przetrwać atak tajemniczych stworzeń, które atakują, słysząc najcichszy dźwięk. Wkrótce Abbotowie odkryją, że nie są one jedynym śmiertelnym zagrożeniem - czytamy w oficjalnym opisie filmu, do którego obsady dołączyli Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciche miejsce" [trailer 2] materiały dystrybutora

Zanim w kinach pojawi się film "Ciche miejsce 2", odbędą się premiery innych wyczekiwanych tytułów. To m.in. filmy "Ruchomy chaos" (12 marca), "Godzilla vs. Kong" (26 marca), "Nobody" (2 kwietnia), "Raya i ostatni smok" (9 kwietnia), "Piotruś Królik 2: Na gigancie" (14 maja) oraz "Free Guy" (21 maja).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciche miejsce 2" [trailer] materiały dystrybutora