Ciąg dalszy zamieszania z książką Woody'ego Allena

Od momentu, gdy ogłoszono, że 7 kwietnia odbędzie się premiera pamiętników Woody’ego Allena "Apropos of Nothing", każdy dzień przynosi nowe wiadomości dotyczące protestów przeciwko wydaniu tej książki. Tym razem swoje niezadowolenie wyraziło ponad siedemdziesięciu pracowników wydawnictwa Hachette, którzy w ramach protestu opuścili swoje nowojorskie biura.

Woody Allen: Wiele hałasu o nic? /Vera Anderson/WireImage /Getty Images



#metoo Pamiętniki Woody'ego Allena. Czy wybuchnie skandal?

Reklama

To właśnie wydawnictwo Hachette Book Group i jedna z należących do niej firm ma w planach wydawniczych publikację pamiętników Woody’ego Allena. To samo wydawnictwo opublikowało wcześniej książkę "Catch to Kill" autorstwa syna Woody’ego Allena, Ronana Farrowa. Farrow opisał w niej wyniki swojego śledztwa dotyczącego przestępstw seksualnych dokonanych przez wpływowych ludzi. W tym Wody’ego Allena, którego o molestowanie oskarża między innymi przybrana siostra Ronana, Dylan Farrow.



Na wieść o tym, że Hachette opublikuje pamiętniki Allena, Ronan Farrow ogłosił, że nie chce mieć nic wspólnego z tym wydawnictwem.

W czwartek, 5 marca, co najmniej 75 pracowników wydawnictwa Hachette w godzinach pracy opuściło swoje nowojorskie biura, by w ten sposób sprzeciwić się decyzji o wydaniu książki "Apropos of Nothing". Na Twitterze można zobaczyć kilka zdjęć dokumentujących powyższy protest.



Niektórzy z jego uczestników zauważają, że podobna akcja została przeprowadzona w lutym 2018 roku. Wtedy pod wpływem podobnych protestów wydawnictwo Simon & Schuster zrezygnowało z wydania książki "Dangerous" autorstwa Milo Yiannopoulosa.

Wcześniej oburzona decyzją o wydaniu pamiętników Woody’ego Allena była jego przybrana córka Dylan Farrow, która w reakcji na tę informację przypomniała swoje zarzuty kierowane pod adresem reżysera. Farrow oskarża Allena o to, że molestował ją, gdy miała siedem lat. Allen konsekwentnie temu zaprzecza.