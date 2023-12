Christopher Nolan o wpływie Zacka Snydera na kino. Co sądzi o koledze po fachu?

Zack Snyder: Jego filmy przyciągają tłumy przed ekrany

Zack Snyder przyzwyczaił widzów do tego, że jego filmy są kosztownymi i spektakularnymi widowiskami. Twórca takich produkcji jak "300", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" czy ostatnio "Armia umarłych" nie zamierza zmieniać swojego stylu pracy. Jego filmy chociaż często nie przypadają krytykom do gustu, to cieszą się ogromną popularnością wśród widzów. Jak wynika z danych opublikowanych przez Netflix, w drugim kwartale 2021 roku najchętniej oglądanym filmem udostępnianym przez serwis była "Armia umarłych" Zacka Snydera. Teraz na streamingu króluje pierwsza część serii "Rebel Moon".



Christopher Nolan o wpływie Zacka Snydera na kino

O wpływie filmów Syndera na współczesne kino wypowiedział się niedawno Christopher Nolan. "Nie ma żadnego superbohaterskiego filmu science-fiction z ostatniego czasu, w którym nie dostrzegłbym wpływu Zacka. Kiedy oglądasz film Zacka Snydera, widzisz i czujesz jego miłość do kina i jego potencjału. Potencjał do tego, by być fantastycznym, by być wzmocnionym w swojej rzeczywistości, ale też by poruszyć widza i go podekscytować" - pochwalił kolegę po fachu Nolan w rozmowie z "The Atlantic".

Christopher Nolan i Zack Snyder zaprzyjaźnili się przy okazji "Człowieka ze stali" z 2013 roku. Ten pierwszy Nolan był producentem tego filmu, a ten drugi go wyreżyserował. Twórca "Oppenheimera" był też współtwórcą historii, na podstawie której oparty został scenariusz tego filmu napisany przez Davida S. Goyera, współscenarzystę trylogii Nolana o Batmanie.

Zack Snyder wyprzedza swoje czasy?

Zdjęcie Christopher Nolan / JULIEN DE ROSA / AFP

Choć twórczość Snydera dzieli widzów i krytyków, Nolan nie ustaje w pochwałach pod adresem kolegi. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się na temat jego filmu "Watchmen. Strażnicy". Tę adaptację powieści graficznej Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa określił mianem "wyprzedzającej swoje czasy". "Pomysł grupy superbohaterów, który w genialny sposób zostaje postawiony na głowie, nie istniał wcześniej w kinie. Fascynującym byłoby zobaczyć go w kinach po filmach o Avengersach" - mówił.

Nowy film Snydera opowiada o byłej żołnierce, która zbiera grupę wojowników z całej galaktyki, by bronić jej przed imperium tyrana. W pierwsze trzy dni od premiery "Rebel Moon" został wyświetlony na Netfliksie blisko 24 miliony razy. Na 19 kwietnia zaplanowano już premierę kontynuacji, filmu "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany".