Christopher Nolan myśli o stworzeniu gry komputerowej

Jedną z branż, które zyskały w czasie pandemii, jest branża gier komputerowych. Gry stały się bowiem rozrywką szczególnie atrakcyjną dla ludzi zamkniętych w domach. Dostrzegł to reżyser Christopher Nolan, który przekonał się boleśnie, jak trudne jest życie filmowca w dobie koronawirusa. Jego ostatni film „Tenet” nie zarobił w kinach nawet tyle, by zwróciły się koszty produkcji. Nolan nie zamierza rezygnować z kręcenia filmów, ale szuka też innych form wyrazu i źródeł zarobku. Dlatego myśli o stworzeniu gry komputerowej na podstawie któregoś ze swoich dzieł.

O swoim podejściu do pomysłu stworzenia gry komputerowej na podstawie filmu Nolan opowiedział w rozmowie z dziennikarzem Geoffem Keighleyem. "Tworzenie filmów jest skomplikowane i zajmuje dużo czasu. Tworzenie gier komputerowych jest jeszcze bardziej skomplikowane i zajmuje jeszcze więcej czasu. Tak działa branża gier komputerowych, która jest naprawdę trudna. Nie chciałbyś po prostu zrobić gry opartej na licencji filmu. Wykorzystać istniejącą markę i tyle. Chciałbyś, aby było to coś wspaniałego na swoich własnych warunkach. Nie jest to więc coś, co potraktowałbym lekceważąco, ale coś, czym bez dwóch zdań jestem zainteresowany" - wyznał reżyser.



Choć w słowach Nolana nie padają żadne konkretne informacje, już sam fakt, że reżyser takich hitów jak trylogia o Batmanie z Christianem Bale’m jest zainteresowany stworzeniem gry komputerowej z pewnością godne jest uwagi. Przedłużająca się pandemia i jej skutki nie są korzystne dla Nolana. Specjalizuje się on bowiem w reżyserowaniu widowisk filmowych ze setki milionów dolarów, które najlepiej oglądać na wielkich ekranach w kinach.



Z dużą dozą pewności można więc przypuszczać, że dopóki sytuacja z kinami nie wróci do stanu sprzed pandemii, trudno liczyć na kolejny film Nolana. Szczególnie, że reżyser nie kryje swojego niezadowolenia z faktu, że wytwórnie filmowe coraz chętniej zwracają się w kierunku serwisów streamingowych. Skrytykował niedawno decyzję studia Warner Bros. o wprowadzeniu hybrydowego modelu dystrybucji jednocześnie w kinach i na streamingach.



Wszystko to sprawia, że wizja gry komputerowej stworzonej przez Christophera Nolana nie jest wcale tak odległa. Reżyser w tej samej rozmowie przyznaje, że już wcześniej pojawił się pomysł, by stworzyć grę komputerową na podstawie jego "Incepcji". Z projektu jednak zrezygnowano.