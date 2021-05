Christina Hendricks: Dłoń na nagim brzuchu

Kojarzona jest głównie z rolą w serialu „Mad Men”, ale w pewnym sensie ma na koncie jeszcze jeden hit. Christina Hendricks ma bowiem swój mały wkład w sukces „American Beauty”, filmu, który zdobył pięć Oscarów. Była modelką zatrudnioną do sesji fotograficznej, której celem było stworzenie plakatu do „American Beauty”. To jej dłoń leży na nagim brzuchu i trzyma czerwoną różę.

Christina Hendricks i jej dłoń na plakacie "American Beauty" /Jason Merritt/FilmMagic/Getty Images - TM & DREAMWORKS /East News

Reklama

"Byłam modelką i jedno ze zleceń, które dostałam, dotyczyło plakatu filmowego. Nie wiedziałam, o jaki film chodzi" - wspomina 46-letnia Christina Hendricks w rozmowie z autorem youtubowego programu "The Rich Eisen Show".



W tamtym okresie była jedną z dwóch modelek, jakie zatrudniono. Fotografowano ich dłonie i brzuchy. Hendricks było o tyle łatwiej, że wcześniej była tancerką baletową i była nauczona tego, jak w wyrafinowany sposób poruszać ręką. Ostatecznie na plakacie "American Beauty" znalazła się dłoń Hendricks i brzuch jej koleżanki, choć całość wygląda tak, jakby była to jedna kobieta.

Mena Suvari: American Beauty 1 / 17 Może i nie jest najwybitniejszą aktorką (za to nadrabia urodą!), ale z pewnością zapisała się w historii kina. Choćby z tego powodu, że w ciągu zaledwie roku zagrała w trzech różnych filmach, które miały w tytule słowo "American". Sławę przyniósł jej ten pierwszy, ale uznanie, kolejny - nagrodzony pięcioma Oscarami "American Beauty" (2001) Sama Mendesa. Mena Suvari wcieliła się w nim w Angelę Hayes, koleżankę córki głównego bohatera, Lestera Burnhama, z którą ten - przechodzący kryzys wieku średniego 42-latek - bezceremonialnie flirtuje. Występ u boku Kevina Spacey i Annette Bening przyniósł początkującej aktorce nominację do nagrody BAFTA. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Reklama

Hendricks dostała za tę sesję około 100 dolarów i była szczęśliwa, że po prostu otrzymała jakieś zlecenie. Dopiero po czasie, gdy plakat był już gotowy, a o filmie zaczęło być głośno, odkryła z wielkim zdumieniem, że, dosłownie, przyłożyła do niego swoją rękę.