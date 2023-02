Latem 2021 roku Christina Applegate poinformowała fanów, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Jak podają specjaliści z National Multiple Sclerosis Society, schorzenie to jest "nieprzewidywalną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która zakłóca przepływ informacji w mózgu oraz pomiędzy mózgiem a ciałem, często prowadząc do niepełnosprawności". Mimo postępujących kłopotów z poruszaniem się gwiazda ukończyła zdjęcia do ostatniego sezonu popularnej serii "Już nie żyjesz".

Reklama

Chrstina Applegate dziękuje fanom za wsparcie

Za swoją błyskotliwą kreację w tym serialu aktorka była niedawno nominowana do nagrody Critics’ Choice. Tuż przed ceremonią wręczenia statuetek Applegate podziękowała fanom za wsparcie i podkreśliła, że wydarzenie to ma dla niej znaczenie szczególne. "W najbliższą niedzielę udam się na pierwsze rozdanie nagród, na jakim byłam od 2019 roku. I pierwsze od czasu wykrycia stwardnienia rozsianego. Jestem bardzo podenerwowana! Ale jestem też wdzięczna za to, że zostałam uwzględniona" - napisała wówczas na Twitterze. Nagroda finalnie powędrowała jednak do Jean Smart , gwiazdy serialu "Hacks".

Teraz Applegate ma szansę na inne prestiżowe wyróżnienie. Za rolę sarkastycznej wdowy, która stara się rozwikłać zagadkę morderstwa swojego męża, aktorka otrzymała szóstą w karierze nominację do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Czy tym razem uda się jej zdobyć cenne trofeum? Tego dowiemy już wkrótce. Uroczysta gala rozdania SAG Awards odbędzie się w nocy z 26 na 27 lutego w hotelu Fairmont Century Plaza w Los Angeles.

Christina Applegate: Kultowy serial, Broadway i rak piersi 1 / 9 Pamiętna gwiazda serialu "Świat według Bundych", Christina Applegate, obchodzi 45. urodziny. Mimo 11 sezonów spędzonych na planie popularnej produkcji stacji Fox, aktorka może poszczycić się też innymi zawodowymi sukcesami; ma też za sobą wygraną walkę z rakiem piersi. Źródło: Getty Images Autor: Hulton Archive

Christina Applegate rozważa zakończenie aktorskiej kariery

Co znamienne, dla Applegate może to być ostatnia okazja, by otrzymać nagrodę za ekranowy występ. W rozmowie z "The Los Angeles Times" aktorka ujawniła bowiem, że od pewnego czasu myśli o zakończeniu kariery aktorskiej. "Prawdopodobnie jest to ostatnia ceremonia, na której pojawię się jako aktorka, więc to dla mnie duża sprawa. W tym momencie nie wyobrażam sobie wstawania o 5 rano i spędzania na planie zdjęciowym kilkunastu godzin. Nie mam już tego w sobie" - wyjawiła.

Aktorka nie chce jednak całkowicie rozstawać się ze swoim zawodem. Gdy z powodu choroby zrezygnuje z grania w filmach, chce pracować jako lektorka i zajmować się podkładaniem głosu. "Przyjmę mnóstwo zleceń, dzięki którym moja córka będzie miała co jeść i będziemy miały dach nad głową" - zdradziła gwiazda. Wcześniej w jednym z wywiadów zasugerowała zaś, że rozważa także obranie drogi producentki filmowej. "Mam w głowie mnóstwo pomysłów, które pragnę zrealizować" - powiedziała.