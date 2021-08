"To była dziwna podróż. Otrzymałam jednak wsparcie od znajomych, którzy także zmagają się z tą chorobą. To była wyboista droga, ale jedziemy dalej. Chyba że jakieś dupki ją zablokują" - napisała na Twitterze 49-letnia Applegate.



Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest schorzeniem neurologicznym. Choroba ta jest nieuleczalna.



Applegate nie jest pierwszą gwiazdą Hollywood, która zmaga się z tą dolegliwością. O życiu ze stwardnieniem rozsianym opowiedziały w przeszłości m.in. aktorka Selma Blair oraz gwiazda "Rodziny Soprano" Jamie-Lynn Sigler.



Reklama

Czytaj więcej! Selma Blair choruje na stwardnienie rozsiane!

Instagram Post

Christina Applegate: Wygrała walkę z rakiem piersi

W 2008 roku u Applegate zdiagnozowano złośliwy nowotwór piersi (aktorka była genetycznie obciążona ryzykiem choroby, bo wcześniej z rakiem zmagała się jej matka - piosenkarka i także aktorka Nancy Priddy.



Aktorka otwarcie przyznała się do swojej choroby. "Chcę dodać otuchy tym wszystkim kobietom, które również walczą z rakiem" - wyjaśniła. "Pozostałe pragnę namówić do regularnych badań. Warto, bo życie jest piękne" - apelowała Applegate.



Poddała się obustronnej mastektomii oraz terapii onkologicznej. Zdecydowała się także na rekonstrukcję piersi. "Jestem szczęściarą. Nawet jak będę miała 70 lat, mój nowy biust wciąż będzie jędrny" - stwierdziła z właściwym sobie humorem.



Applegate od lat działa na rzecz walki z rakiem u kobiet. W 2003 r. i 2009 r. była ambasadorką Lee National Denim Day — jednej z największych w kraju jednodniowych akcji, których celem jest zebranie funduszy na walkę z rakiem piersi.

Christina Applegate: Jak zdobyła popularność?

Christine Applegate po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę, grając seksowną i sarkastyczną Kelly Bundy w popularnym serialu telewizji Fox "Świat według Bundych". Po 11 sezonach u boku Ala Bundy'ego odniosła kolejny sukces w telewizji, występując we własnym serialu komediowym wyprodukowanym przez NBC — "Jej cały świat". W 1999 r. wysoko oceniana produkcja przyniosła Applegate nagrodę People’s Choice Award dla ulubionej aktorki w nowym serialu komediowym w telewizji. Oprócz tego otrzymała nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę żeńską w serialu telewizyjnym, komedii lub musicalu.



W 2004 r. Applegate wróciła do telewizji, aby w "Przyjaciołach" zagrać młodszą siostrę Rachel — Amy. Rola ta przyniosła jej nominację do nagrody Emmy w kategorii wybitny występ gościnny w serialu komediowym. Aktorka ciągle występowała również w kinie.



Christina Applegate: Kultowy serial, Broadway i rak piersi 1 / 9 Pamiętna gwiazda serialu "Świat według Bundych", Christina Applegate, obchodzi 45. urodziny. Mimo 11 sezonów spędzonych na planie popularnej produkcji stacji Fox, aktorka może poszczycić się też innymi zawodowymi sukcesami; ma też za sobą wygraną walkę z rakiem piersi. Źródło: Getty Images Autor: Hulton Archive udostępnij

W dorobku Applegate znalazły się m.in. "The Rocker" w reżyserii Petera Cattaneo, gdzie aktorka zagrała u boku Rainna Wilsona, "Przetrwać Święta" w reżyserii Mike’a Mitchella czy "Szkoła stewardes", w którym udowadniała swą wyższość nad Gwyneth Paltrow.

W 2005 r. Applegate zadebiutowała na Broadwayu w nowej adaptacji sztuki "Sweet Charity", w której zagrała główną rolę Charity Hope Valentine. Za ten występ otrzymała nominację do Tony Award za główną rolę kobiecą w musicalu. Oprócz tego przyznano jej Nagrodę Drama Desk dla najlepszej aktorki musicalowej.

W latach 2007-2009 Applegate oglądać mogliśmy w tytułowej roli w komediowym serialu "Kim jest Samantha?", którego była również producentką. Aktorka wcieliła się w kobietę, która wskutek wypadku straciła pamięć