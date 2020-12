Christian Bale zagra Gorra w czwartym filmie z serii „Thor”

Gorr the God Butcher (Gorr – Bóg Rzeźnik) - to w postać tego złoczyńcy z komiksów Marvela wcieli się Christian Bale w kręconym przez Taikę Waititiego filmie „Thor: Love and Thunder”. Potwierdzenie tej informacji padło podczas Disney Investors Day, gdzie ujawniono wiele planów dotyczących produkcji Disneya.

Christian Bale /Chelsea Guglielmino /Getty Images

Ogłoszenie postaci, w jaką wcieli się Christian Bale poprzedzone zostało wielotygodniowymi spekulacjami fanów, którzy zastanawiali się, jaki złoczyńca byłby odpowiedni dla tego popularnego aktora, mającego już na koncie m.in. rolę Batmana w filmach Christophera Nolana. Wiadomo było, że Bale dołączy do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU), jednak to, w jaką wcieli się postać, pozostawało do tej pory tajemnicą.



Sylwetkę Gorra przybliża portal "The News Fletcher". Złoczyńca ów pochodzi z planety, na której większość mieszkańców umiera z głodu (Bale, który do roli w filmie "Mechanik" schudł aż 30 kilogramów, wydaje się właściwą osobą na właściwym miejscu). W młodym wieku stracił rodziców, a później podobny los spotkał jego żonę i dzieci. Wierzy w bliżej nieokreślonego boga, ale na skutek tragedii, jakie go dotknęły, porzuca swą wiarę. Niedługo potem Gorr odkrywa jednak, że bogowie istnieją, tyle tylko, że mają jego i jego lud w głębokim poważaniu.



Gorr jest świadkiem walki dwóch bogów, dobrego i złego. Kiedy przejmuje siłę tego drugiego, wyrusza z misją zabicia każdego boga, jaki gdziekolwiek istnieje. W ten sposób zdobywa trzytysiącletnie doświadczenie i staje na drodze boga piorunów - Thora. Tyle komiks. Jak będzie w filmie, o tym przekonamy się 6 maja 2022 roku, kiedy dzieło Waititiego trafi do kin.

Reklama

Szczegóły fabuły filmu "Thor: Love and Thunder" trzymane są w tajemnicy. Wiadomo, że do roli Jane Foster powróci Natalie Portman. Spekuluje się, że przejmie moc Thora i zostanie, cóż, Thorzycą. W filmie zobaczymy również Tessę Thompson, która ponownie wcieli się w rolę Walkirii, obecnie nowej władczyni Asgardu, która szuka swojej królowej.