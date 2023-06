Chris Rock obiektem zainteresowania podglądacza. Mężczyzna go nagrywał

Chris Rock ostatniej niedzieli, którą spędził w swoim apartamencie na Manhattanie w dzielnicy Soho, nie może zaliczyć do udanych. Jego spokój zakłócił mężczyzna, który schodami przeciwpożarowymi wszedł na wysokość jego mieszkania i filmował to, co działo się w środku. Amerykański komik przyłapał go gorącym uczynku. Podglądaczowi udało się uciec. Policja wszczęła śledztwo.

Zdjęcie Chris Rock / MEGA/GC Images / Getty Images