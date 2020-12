​Chris Pine z główną rolą w "Dungeons and Dragons"?

Trwają przygotowania do nakręcenia filmu inspirowanego legendarną fabularną grą fantasy "Dungeons and Dragons" ("Lochy i smoki"). Do głównej roli w tej ekranizacji produkowanej przez studia eOne i Paramount Pictures przymierzany jest Chris Pine ("Star Trek", "Wonder Woman"). Aktor prowadzi właśnie rozmowy z producentami filmu.

Chris Pine zostanie gwiazdą kolejnej filmowej superprodukcji? /Stefanie Keenan /Getty Images

Reżyserami i autorami scenariusza filmowej wersji "Dungeons and Dragons" są Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Są to twórcy, przed którym świat gier nie ma żadnych tajemnic. To oni nakręcili jedną z najpopularniejszych komedii 2018 roku - "Wieczór gier" z Jasonem Batemanem i Rachel McAdams w rolach głównych.



Na premierę filmu "Dungeons and Dragons", którego współproducentem jest produkująca zabawki firma Hasbro, trzeba będzie jednak poczekać. Pierwotnym terminem był listopad 2021 roku. Aktualnie data premiery została przesunięta na 27 maja 2022 roku.

Nie będzie to pierwsza próba przeniesienia kultowej gry na duży ekran. Film "Lochy i smoki" z 2000 roku został jednogłośnie określony mianem komercyjnej i artystycznej klapy. Wystąpili w nim m.in. Thora Birch, Jeremy Irons i Marlon Wayans. Historia drugiej przymiarki do realizacji "Dungeons and Dragons" sięga kilku lat wstecz. Pierwotnie był to projekt, który rozwijało studio Warner Bros. Główną rolę w filmie miał zagrać Ansel Elgort. Po sporach prawnych, prawa do adaptacji trafiły w ręce studia Paramount. Reżyserem produkowanego przez nie filmu miał być Chris McKay, jednak w ubiegłym roku został zastąpiony przez duet Goldstein/Daley.

Opublikowana w 1974 roku gra "Dungeons and Dragons" (D&D) przyczyniła się do rozwoju rynku fabularnych gier RPG. Gracze tworzą swoje postacie, które biorą udział w wymyślonych przygodach, nad którymi czuwa tzw. Mistrz Gry. Prowadzi on rozgrywkę, opisuje rzeczywistość gry i dba o jej przebieg. W trakcie gry formowane są drużyny, a biorące udział w przygodach postaci, wraz z ich rozwojem, zyskują tzw. punkty doświadczenia, które umożliwiają dalszą ich ewolucję.