Chris Pine nowym "Świętym"

Przygotowania do nowej ekranizacji serii powieści Lesliego Charterisa, których bohaterem był szlachetny włamywacz Simon Templar zwany "Świętym", wchodzą w decydującą fazę. Choć rozmowy z Chrisem Pinem wciąż jeszcze trwają, to jest już pewne, że to on wcieli się w tę kultową postać, którą wcześniej zagrali Roger Moore i Val Kilmer.

Chris Pine będzie nastepcą Rogera Moore'a i Vala Kilmera /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Produkcją filmu "Święty" zajmuje się studio Paramount. W przeszłości Pine wystąpił już w kilku produkcjach tego studia. Był to przede wszystkim reboot serii "Star Trek", w której wcielił się w główną rolę kapitana Jamesa T. Kirka. Jak informuje portal "Variety", w oczekiwaniu na ukończenie pisania scenariusza nowej wersji "Świętego", dopinane są ostatnie formalności związane z zatrudnieniem Pine'a do roli Simona Templara.



Postać Simona Templara zwanego "Świętym" została wymyślona pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Do 1983 roku powstało 50 tomów o przygodach tego bohatera, zwanego współczesnym Robinem Hoodem. Templar był także bohaterem serialu "Święty", nadawanego w latach 1962-1969. W roli tytułowej oglądaliśmy w nim Rogera Moore'a. W 1997 roku nakręcony został kinowy film o przygodach Simona Templara. Produkcja okazała się klapą, a występujący w głównej roli Val Kilmer został nominowany do Złotej Maliny w kategorii "najgorszy aktor".

Teraz powstaje nowy film o "Świętym". Wyreżyseruje go Dexter Fletcher, twórca "Rocketmana", a autorem scenariusza jest Seth Grahame-Smith, scenarzysta takich filmów jak "Abraham Lincoln: Łowca wampirów" i "Duma i uprzedzenie i zombie". Jednym z producentów będzie Lorenzo Di Bonaventura ("Transformers").

Nie wiadomo, kiedy mogłyby zacząć się zdjęcia do tej wersji "Świętego". Nie jest to jedyny projekt, nad którym pracuje Fletcher. Reżyser związany jest też m.in. z filmem "Renfield", którego bohaterem będzie sługa hrabiego Draculi.