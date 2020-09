Chris Hemsworth mentorem 16-letniego kolegi z planu

16-letni dziś Rudhraksh Jaiswal, czyli filmowy Ovi Mahajan Jr z filmu "Tyler Rake: Ocalenie", twierdzi, że kolega z planu, czyli Chris Hemsworth, pomaga mu w codziennych sytuacjach kryzysowych. Dodaje też, że pomógł mu stać się lepszym aktorem.

Rudhraksh Jaiswal i Chris Hemsworth w scenie z filmu "Tyler Rake: Ocalenie" /materiały prasowe

"Zanim zagrałem w tym filmie, moje życie było zupełnie inne. Prześladowano mnie w szkole, codziennie wracałem do domu z płaczem" - powiedział młody aktor w wywiadzie dla "The Daily Telegraph".



Odkąd zwierzył się ze swoich problemów Hemsworthowi, są w stałym kontakcie. "Jeśli mam problem i potrzebuję porady, mówi mi, co zrobić. Jest moim idolem. Za każdym razem wydobywa ze mnie to, co najlepsze. Do tego poduczył mnie warsztatu aktorskiego: sztuki dialogu, modulacji głosu i robienia przerw między zdaniami" - opowiada Jaiswal.

Rudhraksh Jaiswal uczy się w Billabong International School w Bombaju. Nie zdradził co prawda, za co jest prześladowany w szkole, ale można się domyślić, że to prymus i pupil nauczycieli, nazywany zresztą "nadzieją hinduskiej kinematografii". Po prostu przewyższa innych talentem i pracowitością. Pochodzi z wykształconej rodziny z klasy średniej i od wczesnego dzieciństwa pasjonuje się tańcem. Za rolę w "Tyler Rake: Ocalenie" - według portalu Superstarsbio.com otrzymał ok. 120 tys. dol.

"Tyler Rake: Ocalenie", wyreżyserowany przez Sama Hargrave'a i wyprodukowany przez braci Russo, był hitem sieci Netflix w pierwszym miesiącu od premiery. Nie wiadom,o ilu ludzi go obejrzało, bo zliczyć można tylko konta abonenckie. A tych było ponad 99 milionów. Hemsworth gra tam Tylera Rake'a, najemnika, który ma ocalić syna barona narkotykowego w Bombaju. W roli syna występuje właśnie Rudhraksha Jaiswal.