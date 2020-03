Chris Evans skrytykował Donalda Trumpa za działania w sprawie koronawirusa

„Ameryka potrzebuje lidera!” – grzmi na Twitterze Chris Evans, czyli popularny Kapitan Ameryka z serii komiksowych filmów Marvela. Tak aktor zareagował na działania Donalda Trumpa w sprawie pandemii koronawirusa.

Chris Evans /Sonia Recchia /Getty Images

"Prezydent po prostu zwiał z mównicy w trakcie konferencji prasowej bez udzielenia odpowiedzi na żadne pytanie. Ameryka chce odpowiedzi. Ameryka potrzebuje lidera. Ameryka nie chce prezydenta, który ucieka ze sceny w trakcie kryzysu i który zostawia swoje obowiązki Mike’owi Pence’owi" - napisał Evans na Twitterze po niedzielnej konferencji prasowej prezydenta USA, w trakcie której Trump powiedział do Amerykanów, żeby "wyluzowali".

Zanim Trump opuścił mównicę, dodał jeszcze, że wirus COVID-19 jest bardzo niebezpieczny dla osób starszych, zaznaczając, że młodsze osoby nie są tak bardzo narażone na jego efekty. Zapewnił, że przedstawiciele opieki zdrowotnej zrobią



Zanim Trump opuścił mównicę, dodał jeszcze, że wirus COVID-19 jest bardzo niebezpieczny dla osób starszych, zaznaczając, że młodsze osoby nie są tak bardzo narażone na jego efekty. Zapewnił, że przedstawiciele opieki zdrowotnej zrobią wszystko, by odizolować zarażonych i spowolnić pandemię. Prezydent nie chciał jednak odpowiadać na żadne pytania i do dyspozycji dziennikarzy zostawił wiceprezydenta Mike’a Pence’a, tłumacząc, że musi wykonać kilka rozmów telefonicznych.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy Chris Evans krytykuje Donalda Trumpa. W jednym z wywiadów udzielonych w zeszłym roku nazwał prezydenta Stanów Zjednoczonych "kompletnym debilem".