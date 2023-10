"Ciąży na nas wiele cenzorskich wymagań w Chinach kontynentalnych. Scenariusze muszą zostać sprawdzone w wielu departamentach. Musimy więc opisywać w nich niedwuznaczne sytuacje. Będziemy starać się robić, co w naszej mocy, by kręcić tam filmy w duchu produkcji z Hongkongu. Jestem dumny z tego, że w latach 80. ubiegłego wieku wielu widzów na całym świecie oglądało nasze filmy" - tłumaczył Chow Yun-Fat .



"Wiele zmieniło się w 1997 roku. Wtedy to zakończył się okres brytyjskiej dzierżawy i Hongkong powrócił do Chin. Musimy zawsze mieć na uwadze nasz rząd. Jeśli tego nie zrobimy, trudno będzie nam zebrać finanse na robienie filmów. Rynek kontynentalnych Chin jest ogromny" - kontynuował gwiazdor takich filmów jak "Dzieci triady" czy "Przyczajony tygrys, ukryty smok".

Goszczący na południowokoreańskim festiwalu filmowym Yun-Fat zazdrości miejscowym filmowcom. "Za każdym razem, gdy oglądam koreańskie filmy, zawsze zazdroszczę dużej wolności, jaką mają ich twórcy. Mogą poruszać szerokie spektrum tematów, posiadając zarazem wysoki poziom wolności" - powiedział aktor.

Chow Yun-Fat: To ostatni film w jego karierze?

Choć Chow Yun-Fat rozważa zakończenie kariery filmowej, o panującej w Chinach cenzurze wypowiada się ostrożnie. W jego krytyce nie padły żadne konkretne przykłady, nazwiska czy państwowe urzędy. Jednak to nie cenzura jest powodem jego ewentualnej ekranowej emerytury. Chow Yun-Fat jest zapalonym biegaczem. "Jestem teraz w trakcie mojej drugiej kariery. Pierwszą karierą było aktorstwo. Drugą jest bycie sportowcem" - zaznaczył. Dlatego film "One More Chance", który aktor promuje w Pusan, może być ostatnim filmem w jego karierze.