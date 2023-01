Chora na stwardnienie rozsiane Christina Applegate wraca na czerwony dywan

Gwiazda takich produkcji, jak "Świat według Bundych" czy "Kim jest Samantha?", została niedawno nominowana do nagrody Critics’ Choice. Wyróżnienie to Applegate otrzymała za rolę w popularnym serialu "Już nie żyjesz". 51-letnia aktorka ujawniła, że zamierza uczestniczyć w zbliżającej się gali wręczenia tych prestiżowych statuetek. Jest to dla niej wydarzenie o tyle szczególne, że po raz pierwszy od czasu otrzymania druzgocącej diagnozy pojawi się na czerwonym dywanie.

Christina Applegate /Phillip Faraone /Getty Images