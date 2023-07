"Chopin": Koniec zdjęć, o kim opowie film? Wcale nie o polskim kompozytorze

"Chopin": Zakończyły się zdjęcia. Co to za film?

Bohaterem filmu "Chopin" jest Amerykanin azjatyckiego pochodzenia, Chopin Wu. Po latach mężczyzna wraca do domu, by nawiązać zerwane stosunki ze swoim ojcem pracoholikiem. Chopin będzie też musiał zmierzyć się z własną przeszłością, gdy niespodziewanie w domu pojawi się jego babka.

Jak informuje portal "Variety", "Chopin" będzie pełnometrażowym reżyserskim debiutem odnoszącego sukcesy reżysera filmów reklamowych, Vincenta Lina. W roli tytułowej w "Chopinie" zobaczymy Eddiego Liu ("Kung Fu"). Na ekranie partnerować mu będzie Violett Beane ("Flash"). W roli ojca tytułowego bohatera zobaczymy Leona Daia. W filmie wystąpi też legenda tajwańskich ekranów, Wu Min.

"Jako reżyser, zrobiłbym wszystko, aby opowiedzieć własną historię w taki sposób, jak sobie zamierzyłem. Wymaga to jednak walki z napiętym harmonogramem, ograniczonym budżetem i środkami, mierzenia się z przeszkodami, które nigdy nie przyszłyby mi do głowy" - mówi Lin, który jest również autorem scenariusza.

"Będąc przedstawicielami pierwszego pokolenia Amerykanów tajwańskiego pochodzenia, dorastaliśmy między dwoma światami. Pokoleniowa, językowa i kulturalna przepaść sprawiła, że często dochodziło do nieporozumień, uprzedzeń i niezgód nie tylko w obrębie rodzin, ale i całego społeczeństwa. Opowiadając osobistą historię asymilacji, 'Chopin' buduje most i próbuje zrozumieć, co znaczy być Amerykaninem azjatyckiego pochodzenia. Czy to coś innego niż bycie po prostu Amerykaninem?" - tłumaczył wcześniej reżyser zamiary stojące za stworzeniem "Chopina".

Nie wiadomo, dlaczego bohater filmu nosi imię Chopin.