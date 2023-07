"Cieszymy się, że światowa premiera 'Chłopów' odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Misją festiwalu jest 'zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat poprzez film', a filozofia ta jest bliska naszym sercom. 'Chłopi' to dla nas kolejna podróż, która pozwoliła zagłębić się w emocjonalne możliwości i estetyczne piękno techniki animacji malarskiej. Adaptacja 'Chłopów' pozwoliła nam również przybliżyć światu niesamowitą powieść Reymonta, która mimo Nagrody Nobla jest obecnie w dużej mierze nieznana poza granicami Polski. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego miejsca niż Toronto, aby podzielić się tą epopeją z zagranicznymi widzami po raz pierwszy" - mówi Hugh Welchman, współreżyser i producent "Chłopów" ze studia BreakThru Films.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chłopi" [teaser] materiały prasowe

"Chłopi": Kogo zobaczymy w ekranizacji powieści Reymonta?

Animacja "Chłopi" to esencja półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku, z naciskiem na styl Młodej Polski. Początkowo film był kręcony jako film fabularny z aktorami. W "Chłopach" występują m.in.: Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa. W głównej roli - Jagny - występuje Kamila Urzędowska .

Następnie grupa ponad 100 malarzy rozpoczęła animację malarską, która trwała ponad 2 lata. Artyści malowali kluczowe klatki za pomocą farb olejnych Cobra (Royal Talens) na płótnie, a grupa animatorów tworzyła klatki pośrednie, aby całość była płynna i przyjemna dla oka.

"Chłopi": Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta" 1 / 6 Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Źródło: materiały prasowe Autor: Małgorzata Kuźnik / BreakThru Films

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Next Film. Polska premiera zaplanowana jest na 13 października. Pierwsze pokazy "Chłopów" w Polsce odbędą się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film bierze udział w Konkursie Głównym.

New Europe Film Sales sprzedał film do ponad 40 krajów, w tym do niemieckojęzycznej Europy (Plaion), Francji (The Jokers), krajów Beneluksu (Paradiso), Korei Południowej (First Run), Chin (JL Film), Skandynawii (Another World Rozrywka) i Hiszpanii (Karma). Firma prowadzi negocjacje z nabywcami w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, Australii i Japonii.