"Chłopi" najbardziej kasowym polskim filmem 2023. Pokonali "Zieloną granicę"

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

"Chłopi" to najbardziej kasowy polski film 2023 roku - poinformował w poniedziałek dystrybutor Next Film. Obraz w reżyserii DK i Hugh Welchmanów obejrzało w polskich kinach już ponad 750 tysięcy widzów. Oznacza to, że w zestawieniu box office "Chłopi" wyprzedzili "Zieloną granicę" Agnieszki Holland.

Kamila Urzędowska w filmie "Chłopi" /NEXT FILM /materiały prasowe