Chloé Zhao: Zdrajczyni?

Urodzona w Pekinie Chloé Zhao przed tygodniem otrzymała Złoty Glob za reżyserię amerykańskiego filmu drogi "Nomadland". Jest pierwszą w historii Azjatką, która sięgnęła po tę prestiżową nagrodę. Po sukcesie chińskie media wpadły w krótkotrwałą euforię. Teraz wytykają reżyserce brak lojalności wobec kraju, z którego się wywodzi.

Reklama

Chloé Zhao bardzo krótko była "dumą Chin" /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Burza rozpętała się po tym, jak użytkownicy platformy Weibo (chińskiego odpowiednika Twittera) zaczęli cytować jej archiwalne wypowiedzi, jakoby krytyczne wobec Państwa Środka. W 2013 roku w wywiadzie dla magazynu "Filmmaker" (kwartalnika poświęconemu kinu niezależnemu), reżyserka wyznała, że wychowywała się w "miejscu, gdzie kłamstwa są powszechne", dlatego zbuntowała się przeciwko swojej rodzinie i ojczyźnie. Później podkreślała, że w Stanach Zjednoczonych czuje się outsiderką, nieobciążoną i nieograniczaną przez "starożytną kulturę" czy historię.

Reklama

Tyle wystarczyło, by media społecznościowe w Chinach szybko wypełniły się postami kwestionującymi patriotyzm Chloé Zhao, a w rządowej gazecie "Global Times" - która kilka dni wcześniej wychwalała ją jako "dumę Chin" - zauważono, że "wygłaszała kontrowersyjne komentarze".

Znacznie to komplikuje promowanie filmu w rodzimym kraju Zhao. "Nomadland" powinien trafić do chińskich kin 23 kwietnia, o czym tuż po ceremonii wręczenia Złotych Globów 2021 poinformowała wspierana przez chińskie władze organizacja National Alliance of Arthouse Cinemas. Jak donosi magazyn "Variety", data premiery i informacje o filmie zostały jednak usunięte z głównych internetowych platform i aplikacji, oferujących bilety. Według "New York Timesa" film będzie wyświetlany w Chinach, ale bez rozgłosu - z powodu wzmagających się w tym kraju "nastrojów nacjonalistycznych".

Wideo "Nomadland" [trailer]

Chloé Zhao wyjechała z Chin, gdy miała 15 lat. Rodzice byli dobrze sytuowani, więc wysłali ją do londyńskiej szkoły z internatem. W wieku 18 lat wyemigrowała do Los Angeles, by spełnić swoje marzenie - poznać Stany Zjednoczone. Po skończeniu liceum studiowała nauki polityczne w Mount Holyoke College, gdzie uzyskała tytuł licencjata, a następnie produkcję filmową w New York University Tisch School of the Arts.

"Nomadland" to dopiero trzeci film fabularny tej artystki. Traktuje o ludziach, którzy w USA nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca, zakorzenić się. Przemierzają kraj wzdłuż i w poprzek. Nie czują przynależności do konkretnego miejsca, trochę jak pionierzy z epoki Dzikiego Zachodu. Tyle że zamiast konnymi wozami, podróżują kamperami. Film powstał na podstawie książki Jessiki Bruder "Nomadland. W drodze za pracą".