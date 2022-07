"Chleb i sól" to film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Główny bohater Tymek to student pianistyki Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, który wraca na wakacje do swojej prowincjonalnej miejscowości. Tam czeka na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między pracownikami arabskiego pochodzenia, a kumplami z podwórka. Spirali, której finał okaże się być tragiczny w skutkach... Dla podkreślenia autentyzmu opowiadanej historii w jej bohaterów wcieli się naturszczycy. Główne role zagrali bracia Tymoteusz i Jacek Bies.



- "Chleb i sól" to film o ludziach, którzy pozbawieni tożsamości, zdezintegrowani, nie są w stanie zaakceptować tożsamości innych. To film o przemocy - od emocjonalnej po czysto fizyczną - mówi reżyser Damian Kocur. - Do głównej roli zaangażowałem Tymoteusza Biesa, którego znam od dzieciństwa. Tymoteusz ma 25 lat, pochodzi z małego miasta. W zasadzie nic nie odróżnia go od rówieśników prócz tego, że jest jednym z najwybitniejszych polskich pianistów młodego pokolenia. Jacek, brat Tymka, również jest postacią prawdziwą. Obydwaj bohaterowie nie są zatem efektem działania mojej wyobraźni, fabularnej konfabulacji mającej na celu uatrakcyjnić przedstawiony świat. To postacie, które istnieją naprawdę i których naturalne środowisko mocno przypomina to przedstawione w filmie.



