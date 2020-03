Chińskie kina znów zamknięte

Okres powrotu do normalności po pandemii nie potrwał w Chinach zbyt długo. Niedawno ogłoszono, że na nowo otwartych zostanie kilkaset kin. Aby zachęcić widzów do powrotu na seanse, zaplanowano tam premiery najgłośniejszych światowych hitów ostatnich lat. Te będą musiały jednak poczekać, bo chińskie władze wydały decyzję o ponownym zamknięciu sal kinowych.

Nie wiadomo, kiedy chińskie kina znów zostaną otwarte /STR / AFP / East News

Jak podaje serwis "Deadline", rządowa chińska agencja zajmująca się filmem, poinformowała wszystkich właścicieli kin o tym, że ich placówki znów muszą zostać zamknięte. Nie podano zarazem terminu, kiedy to rozporządzenie przestanie obowiązywać. Informacje na ten temat pojawiły się już na popularnym chińskim serwisie Weibo.

Reklama

W tym tygodniu w Chinach zostało otwarte ponad pół tysiąca kin. To zaledwie mały procent wszystkich działających w tym kraju. Dawało to jednak nadzieję na to, że wkrótce za przykładem małych, lokalnych kin podążą duże sieci, które pozostają zamknięte od stycznia. Kina, które wznowiły już działalność, położone były w rejonach najmniej doświadczonych pandemią koronawirusa.

Pandemię w Chinach udało się powstrzymać. W ostatnich dniach pojawił się tylko jeden nowy przypadek zarażenia. Oprócz niego pojawiły się jednak 53 przypadki zarażeń wśród osób, które przybyły z zagranicy. W odpowiedzi chiński rząd ogłosił, że zamknie granice kraju przed zagranicznymi gośćmi.