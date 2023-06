Chiński remake rosyjskiego kryminału najchętniej oglądanym filmem świata

"Lost in the Stars": O czym opowiada film?

Chiński remake rosyjskiego filmu został oparty na motywach sztuki autorstwa Roberta Thomasa. Opowiada o kobiecie, która znika w trakcie zagranicznej podroży ze swoim mężem, podczas której świętowali rocznicę ślubu. Poszukiwania nie przynoszą efektu. W pownym momencie kobieta pojawia się równie nagle, jak zniknęła. Jej mąż ma jednak poważne wątpliwości. Uważa, że to obca kobieta podająca się za jego żonę.

Wideo 《#消失的她》/ Lost in the Stars 发布“话外音”版预告 曝光大量新镜头【预告片先知 | Official Movie Trailer】

Scenariusz filmu "Lost in the Stars" został napisany przez Sichenga Chena, chińskiego specjalistę od kasowych hitów. Trzy części komediowej serii "Detective Chinatown" jego autorstwa zarobiły w kinach miliard 400 milionów dolarów. Za kamerą stanął duet reżyserów: Xinag Liu oraz Rui Cui.