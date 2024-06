Chciała tylko trochę dorobić. Jej życie zamieniło się w koszmar

Hanna i Liv podróżują z plecakami po Australii. Po tym, jak skończyły im się pieniądze, Liv namawia przyjaciółkę do podjęcia tymczasowej pracy barmanki w pubie "The Royal Hotel" na prowincji. Właściciel baru Billy wraz z miejscowymi wprowadzają dziewczyny w specyficzny klimat. Wkrótce jednak Hanna i Liv zostaną postawione w sytuacji, która wymknie im się spod kontroli.

"The Royal Hotel": Julia Garner znów u Kitty Green

Za scenariusz i reżyserię "The Royal Hotel" odpowiada Kitty Green ("Asystentka"), która po raz kolejny w swoim filmie przygląda się przemocowej relacji między kobietami i mężczyznami. Współautorem scenariusza jest Oscar Redding ("Ziemia van Diemena"). W rolach głównych występują: nominowana do Złotych Globów Julia Garner ("Asystentka", "Ozark"), Jessica Henwick ("Glass Onion", "Gra o tron") oraz Hugo Weaving ("Matrix", "Władca pierścieni").

Film został zainspirowany dokumentem "Hotel Coolgardie", który Kitty Green obejrzała na jednym z festiwali, gdzie była jurorką. Opowiadał o dwóch skandynawskich dziewczynach pracujących w pubie na australijskiej prowincji.

- "Nigdy nie widziałam filmu na ten temat, opowiadającego historię z kobiecej perspektywy. Pomyślałam, że to coś absolutnie nowego i świeżego. To był właśnie punkt wyjścia dla scenariusza. Zaczęłam go tworzyć na tej podstawie, wiedząc, że będzie to dobra rola dla Julii [Garner]" - opowiadała Green.

- "Pracowałam wcześniej z Kitty [Green] przy 'Asystentce'. Zadzwoniła, przesłała do mnie scenariusz i to właściwie było już wszystko. Uwielbiam z nią pracować, to było niezwykle ciekawe wyzwanie" - dodała Garner.

Thriller "The Royal Hotel" z powodzeniem pokazywany był już na festiwalach w Telluride, Toronto, San Sebastian i Londynie. Polska premiera festiwalowa odbyła się na MasterCard OFF Camera 2024.